فرص عمل فورية للمواطنين حديثي التخرج في «توظيف 2019»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لمعرض التوطين الرائد في الدولة «معرض توظيف 2019»، الذي ينطلق الإثنين المقبل، في مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك)، أن الدورة الجديدة للمعرض ستشهد تركيزاً من قبل عدد من الشركات الحكومية والخاصة، على استقطاب شباب المواطنين الباحثين عن عمل من حديثي التخرج، عبر إجراء مقابلات عمل فورية وطرح فرص وظيفية متنوّعة، برواتب مناسبة، في إطار توجّه مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، على رفع معدلات التوطين لديها.

وأوضحت أن المعرض سيتضمن ورشة عمل تهدف إلى تمكين المواطنين وتزويدهم بالمهارات التطويرية والتدريبية، بمشاركة عدد كبير من مؤسسات وهيئات القطاعين الحكومي والخاص.

كما تشهد فعاليات المعرض، الذي تنظمه شركة «إنفورما» للمعارض، على مدى ثلاثة أيام، تخصيص منطقة لإقامة ندوات وحلقات نقاشية يحاضر فيها خبراء في مجال التوظيف والتطوير المهني من مختلف القطاعات، ويقدمون خلالها لروّاد المعرض أفضل النصائح المتعلقة بسُبل البحث عن فرص العمل، وينقلوا خبراتهم الخاصة بأسس اختيار الوظيفة المناسبة.

كما يركز المعرض في نسخته الجديدة على التطوير المهني والتوظيف، حيث يستهدف مساعدة الباحثين عن عمل من الشباب المواطنين على إيجاد الفرص الوظيفية التي تناسب طموحاتهم، بإضافة إلى استعراض فرص التدريب المهني التي تعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، ما يزيد من فرص حصولهم على الوظيفة المناسبة والمثالية.

وأفادت اللجنة بأن معرض «معرض توظيف 2019» سيوفر خدمة مجانية جديدة، لتحسين السيّر الذاتية للمواطنين الباحثين عن عمل، من خلال ورش عمل ومحاضرات تقدمها شركتا «بيت دوت كوم» و«أوليف» الرائدتان في مجال التوظيف، إذ يمكن لروّاد المعرض عرض سيرهم الذاتية على الخبراء المعنيين، لتقييمها وكشف ما بها من نقاط ضعف، وشرح كيفية صياغة السيرة الذاتية بالأسلوب الأمثل والأكثر جاذبية.

وأشارت إلى أنه يمكن لزوّار المعرض تسجيل السيّر الذاتية على الموقع الإلكتروني للمعرض، خلال تسجيل طلبات الدخول، ما يمكّن جهات العمل من الاطلاع مباشرة على السيرة الذاتية إلكترونياً عن طريق بطاقة الباحث عن عمل، من دون الحاجة إلى طباعة نسخ ورقية منها، بما يسهّل من عملية فرز الطلبات.

وتعرض الجهات المشاركة على زوّار المعرض الفرص الوظيفية المتاحة، إضافة إلى استعراض طبيعة العمل في كل مؤسسة والتخصصات المطلوبة لدعم برنامج التوطين لدى كل منها.

- المعرض سيتضمن ورشة عمل تهدف إلى تمكين المواطنين وتزويدهم بالمهارات التطويرية.