إطلاق اسم «إكسبو» على شارع جبل علي - لهباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق اسم «إكسبو» على شارع جبل علي - لهباب، المؤدي إلى موقع معرض إكسبو 2020، ليكون ضمن مكونات إرث هذا الحدث العالمي، الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، حيث يتوقع أن يستقطب الحدث، الذي يُنظم في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، نحو 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج الدولة.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: «يُعد شارع إكسبو محوراً استراتيجياً مهماً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي نفذتها الهيئة، باعتباره طريقاً بديلاً للمتوجهين إلى منطقة جبل علي الصناعية والمناطق المجاورة لها، وكذلك المتجهين للعاصمة أبوظبي والعكس، دون الحاجة إلى الدخول إلى وسط المدينة، وإن شارع إكسبو الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً، يخدم العديد من المناطق الحيوية، مثل منطقة جبل علي الصناعية، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومدينة دبي الجنوب، ومجمع دبي للاستثمار، وصولاً إلى منطقة معرض إكسبو 2020».

وأضاف: «نفّذت هيئة الطرق والمواصلات العديد من المشروعات لتطوير محور شارع إكسبو الذي يبدأ من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد حتى شارع الإمارات، بطول 15 كيلومتراً، كما نفذت أخيراً، ضمن مشروع تحسينات الطرق المحيطة بمعرض إكسبو 2020، زيادة عدد مسارات المحور من أربعة مسارات في كل اتجاه إلى ستة مسارات في كل اتجاه، ويضم المحور أربعة تقاطعات رئيسة مع كل من شارع الإمارات، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الأصايل، إضافة إلى تنفيذ ستة جسور على الطرق الخدمية الموازية لهذا المحور، ونفذت الهيئة تقاطعاً مجسّراً يتألف من 24 جسراً عند تقاطع شارع إكسبو مع شارع الشيخ زايد، التقاطع الثامن على شارع الشيخ زايد».

وقد انتهت هيئة الطرق والمواصلات من استبدال اللوحات الإرشادية، البالغ عددها 68 لوحة، بينها 18 لوحة كبيرة تحمل الاسم الجديد للشارع.