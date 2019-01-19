«الشارقة الخيرية» تدعم النازحين السوريين بأغطية ومواد تدفئة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

دعمت جمعية الشارقة الخيرية، حملة «الاستجابة الإماراتية شتاء 2019»، للنازحين السوريين في لبنان، بقيمة مليون و300 ألف درهم، وزعت من خلالها الأغطية الشتوية الثقيلة والملابس ومواد التدفئة المختلفة والمواد الغذائية.

وقال الأمين العام للجمعية، عبدالله مبارك الدخان، إن الحملة انطلقت بالتعاون مع ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية لسفارة الدولة في لبنان، لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة من النازحين السوريين، والوقوف على أحوالهم والتعرف إلى احتياجاتهم التي تتزايد مع حلول فصل الشتاء، مبيناً أن الدعم يأتي استجابة لعمل الخير الذي دأبت عليه دولة الإمارات، بدعم الشرائح كافة في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والمعيشية.

وأوضح أن الجمعية تولي جوانب النزوح واللجوء أهمية خاصة، مراعاة للظروف الإنسانية التي يمر بها الموجودون في مخيمات النزوح، لافتاً إلى أن الجمعية تفتح أبوابها لاستقبال التبرعات والمساعدات الإنسانية، التي تمثل الرافد الرئيس لخزينة الجمعية والمعين على مواصلة الدعم والإنفاق تحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية والدينية في أعلى مستوى، بينما يحتاج عدد كبير من النازحين إلى المساعدات العاجلة إجلاءً لأزماتهم التي تتزايد مع حلول فصل الشتاء وازدياد العواصف الثلجية في مناطق وجودهم.

ووصف الدخان حملة «الاستجابة الإماراتية» بالمهمة، خصوصاً في هذا التوقيت الذي تتزايد فيه الاحتياجات بشكل كبير في مناطق النزوح، داعياً رعاة الخير والإحسان للتقدم نحو صناديق التبرع، حتى تُسد احتياجات اللاجئين المنتشرين على تخوم عدد من الدول، شاكراً كل من مدّ يده عوناً لمساندة الجمعية في التكفل بالحالات المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

فيما أبدى المستفيدون من جانب النازحين السوريين ارتياحهم وسعادتهم تجاه ما تقدمه جمعية الشارقة الخيرية ودولة الإمارات عموماً.