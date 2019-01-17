طرق الشارقة تنجز الطريق المؤدي إلى ضاحية الرحمانية من التقاطع"5"

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إنجاز جديد يضاف لهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، واستكمالاً لسلسلة المشروعات التي تنجزها الهيئة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بتطوير ودعم البنى التحتية في الإمارة، لتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، تم افتتاح الطريق المؤدي إلى ضاحية الرحمانية من التقاطع 5، بكلفة بلغت 28 مليون درهم.

وأوضحت مدير إدارة مشاريع الطرق، المهندسة فاطمة الكتبي، أن المشروع تم الانتهاء منه بشكل متكامل قبل الموعد المحدد له، ويأتي ضمن الإنجازات التي تحققها الهيئة تنفيذاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعم قطاع البنية التحتية في كل مدن ومناطق الإمارة، وتوفير شبكات طرق حديثة ومتطورة، لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها الشارقة، وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأكدت الكتبي أن الطريق الجديد يعد واحداً من أهم وأبرز المشروعات في الإمارة، التي ستعزز الحراك الاقتصادي والاجتماعي فيها، إلى جانب تلبية احتياجات السكان من خدمات ومرافق وطرق وفق أعلى معايير الأمان، كما يعتبر جزءاً مهماً من شبكة الطرق الاستراتيجية للربط ما بين مدن ومناطق الإمارة المختلفة، وقد تضمن المشروع إنشاء طريق مزدوج يربط ضاحية الرحمانية بطريق الذيد عبر التقاطع رقم 5، بحيث يتكون كل اتجاه من حارتين للسير بعرض 7.3 أمتار، بطول إجمالي يبلغ نحو 3.4 كيلومترات، مع إنشاء أكتاف إسفلتية بعرض 2.5 متر، وأكتاف اسفلتية داخلية بعرض 1.2 متر.

كما يشتمل الطريق الجديد على جزيرة وسطية بعرض 4.6 أمتار، مشتملة على حواجز معدنية في الاتجاهين لفصل حركة السير، وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة المرورية، وحرصاً من الهيئة على الحد من الاختناقات المرورية، وتحقيق انسيابية المرور والتدفق المروري الآمن، تم تعديل الميدان المجاور للتقاطع رقم 5، وإنشاء ميدان جديد عند تقاطع الطرق بالقرب من منطقة الرحمانية، بالإضافة الى أعمال الخدمات التطويرية المصاحبة، وكذلك حماية عدد من خطوط الغاز المتقاطعة مساراتها مع محور الطريق، وذلك من خلال إنشاء عبارات خرسانية في موقع الأعمال، كما تم تسييج الطريق من الجانبين، للحد من العبور العشوائي للحيوانات السائبة الموجودة بالمناطق المجاورة للطريق.

وأوضحت أن الهيئة لديها خطة استراتيجية تترجم رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتعزيز كل سبل الارتقاء بالبنى التحتية، وبالتالي الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات في الإمارة، مؤكدة أن الهيئة كانت دوماً شريكاً فعالاً في كل الإنجازات التي تحققها الإمارة، سواء في قطاع الطرق ودعم البنية التحتية أو المواصلات ورفدها بكل ما هو جديد.