«طرق دبي» تختبر بوابات التعرفة لمسار 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جاهزية عمل بوابات التعرفة الإلكترونية وبرمجيات المنظومة المركزية لمحطات مشروع مسار 2020، الذي تنفذه الهيئة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي، ليصل إلى موقع فعاليات «إكسبو 2020».

جاء ذلك، خلال زيارة لوفد تقني من مؤسسة القطارات إلى باريس، للوقوف على جاهزية هذه الأجهزة والمعدات المهمة في سير عمل محطات مترو مسار 2020، الذي يجري العمل فيه على قدم وساق لإنجازه وفق الخطة المرسومة والجدول الزمني المحدد له.

وقال مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في الهيئة، محمد يوسف المظرّب: «الجولة في فرنسا شملت زيارة شركة تاليس، والاطلاع على اختبارات القبول للبوابات الإلكترونية، وبرمجيات المنظومة المركزية لمحطات مشروع مسار 2020»، معتبراً أن الزيارة تعدّ استكمالاً لعمليات التحسين والتطوير لمنظومة التحصيل الآلي لمترو دبي، حيث سيتم تركيب بوابات جديدة وترقية أنظمة البوابات الحالية.