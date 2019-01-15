مركز شرطة الراشدية يطلق مبادرة «قادتنا هم القدوة» ويوزّع كتاب «قصتي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مدير مركز شرطة الراشدية، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مبادرة «قادتنا هم القدوة»، تزامناً مع إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كتاب «قصتي.. خمسون قصة في خمسين عاماً»، حيث وزّع المركز الكتاب القيّم الذي يؤرخ السيرة الذاتية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على موظفي شرطة دبي.

وأكد آل مالك أن توزيع كتاب «قصتي» على الموظفين جاء في إطار حرص إدارة مركز شرطة الراشدية على دعم المبادرات والأجندة الوطنية، ودعم رؤى القيادة والاستفادة من تجاربها الغنية التي أسهمت في وصول الدولة إلى مكانة عالمية واقليمية متقدمة جداً.

وأشار إلى أهمية كتاب «قصتي» لما يوثقه من محطات مهمة في حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واسترجاع ذاكرة الزمن، والمشروعات التي أنجزت وتحققت، والتي عززت من المكانة العالمية للدولة ودبي، مبيناً أن سموه ملهم للأجيال والقادة، وكتابه يتضمن معلومات تاريخية وقصصاً وعبراً وحِكماً.

ولفت آل مالك إلى أن الهدف من إطلاق مبادرة «قادتنا هم القدوة» هو زرع ثقافة الإبداع والتعلم من تجارب القادة الغنية، التي قادت إلى تحقيق نجاحات يتحدث عنها العالم أجمع، وترجمة رؤى قيادتنا في البيئة المؤسسية.