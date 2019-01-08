محمد بن راشد: الأولوية للمواطن في 2019 وكل الأعوام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مجلس الوزراء اعتمد ١٠ مليارات درهم مساعدات اجتماعية للفئات الضعيفة في العام ٢٠١٨، مشيرا الى أن الحكومة تبشرهم في ٢٠١٩ بأنها لن تنسى احداً ولن تضيع محتاجاً أبدا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سلسلة تغريدات على "تويتر": ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء استعرضنا فيه حصيلة ٢٠١٨ وخطة ٢٠١٩.. تسارَع توطين الوظائف ٢٠٠٪ في ٢٠١٨، ونريد مضاعفة الجهد في ٢٠١٩ .. اعتمدنا ٧٠٠٠ مسكن للمواطنين في ٢٠١٨ ونسعى مع الحكومات المحلية أن لا يبقى مواطن دون مسكن كريم يملكه"

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،"أطلقنا سياسات للأسرة وللمرأة وللشباب ولكبار المواطنين في ٢٠١٨ ونعد الجميع بأن المواطن سيبقى الأولوية الأولى والثانية والثالثة في ٢٠١٩ وفِي جميع الأعوام.

وأعرب سموه عن تفاؤله بالعام الجديد قائلا: "متفائل بوطني .. متفائل بشعبي .. متفائل بفريق عملي في ٢٠١٩ "