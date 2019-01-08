«آل مكتوم الخيرية» تطلق سباقاٌ للتميّز للارتقاء بمهارات أصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت جائزة الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، التابعة لهيئة آل مكتوم الخيرية، سباقاً للتميز عبر مجالات مختلفة من المهارات العلمية والفنية، والحرفية، للارتقاء بمهارات أصحاب الهمم وتنمية مواهبهم ودمجهم في المجتمع، وإزالة كل ما يعيق تقدمهم وانطلاقتهم، وسط بيئة محفزة على العطاء والإبداع.

وأفاد الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية، محمد عبيد بن غنام، بأن المبادئ الثمانية، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توجز استراتيجية القيادة للعبور إلى المستقبل بثقة كبيرة، خصوصاً لأصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة.

واستطاعت هيئة آل مكتوم الخيرية، من خلال الجائزة، تمكين أصحاب الهمم من رسم طريق هادف، مبني على احتياجات أصحاب الهمم.