إطلاق اسم «أم الإمارات» على أحدث مباني «جامعة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، بإطلاق اسم «أم الإمارات» سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على أحدث مبنى أكاديمي في جامعة أبوظبي، اعتزازاً وعرفاناً بجهود سموّها ودورها الرائد في نهضة الوطن.

وأنجز المبنى بكلفة بلغت نحو 40 مليون درهم، وهو يضم كليتي الهندسة والقانون، ومنظومة متكاملة من المختبرات ومرافق البنية التحتية التعليمية والتدريبية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجامعة، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، أن مبنى (أم الإمارات) سيُمثل منارة فكرية وعلمية جديدة تعزّز من رسالة جامعة أبوظبي كمؤسسة وطنية، وأن الاحتفاء برمز عظيم مثل (أم الإمارات) يجسّد المكانة السامية لسموّها.

ويشار إلى أن المبنى يطابق معايير استدامة بتقييم درجة «لؤلؤة واحدة» بمساحة 9742 متراً مربعاً، وهو مزوّد بتكنولوجيا حديثة تدعم البنية التحتية والمرافق المطلوبة للعملية التعليمية والخدمات الأكاديمية، وقد تم تزويده بشبكة إنذار حريق بمواصفات عالمية، وتربطه جسور معلقة بمبنى الجامعة الرئيس، حيث يتيح للطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية والزوّار إمكانية التنقل بسهولة بينهما.

وقد حرصت الجامعة على أن تكون مرافق المبنى مصممة وفق أرقى المعايير العالمية العصرية، لتوفر بيئة تعليمية مشجعة ومناسبة ومريحة لطلبة الجامعة، وتوفر لهم مختلف احتياجاتهم العلمية.