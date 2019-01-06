خيم عزاء المواطنين في دبي على نفقة الحكومة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خدمة توفير خيم العزاء للمواطنين في دبي على نفقة الحكومة، ضمن مبادرة «شؤون ذوي المتوفى»، التي أطلقت، أخيراً، بالتعاون مع فرق «بناة المدينة»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لدبي.

ويأتي تحمّل الحكومة نفقات خيم العزاء، التي تشكل عبئاً مالياً إضافياً على ذوي المتوفى، في ظل ارتفاع تكاليف العزاء، بهدف التخفيف عنهم، وتقديم العون لهم في الظروف الحزينة التي يمرون بها، ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع، إضافة إلى واقع احتياجات أفراد المجتمع، إذ وصل عدد وفيات المواطنين في الإمارة خلال عام 2017، إلى نحو 600 شخص.

يذكر أن فريق تحسين خدمة «تسهيل شؤون ذوي المتوفين»، ضمن «بناة المدينة»، يشمل 10 جهات، هي: هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الصحة في دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإدارة العامة للدفاع المدني، هيئة تنمية المجتمع، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله البسطي، إن «فرق بناة المدينة تطبق مبادرات خلاقة طوال العام تسهم في دعم تطلعات الإمارة في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وفق منهجية عمل تجسّد قيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، بما يعكس تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي، للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة».

وبيّن مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أحمد جلفار، أن الجهات الحكومية تعمل تحت مظلة «بناة المدينة» على تطوير مشروعات مشتركة تكاملية، ترتكز بشكل رئيس إلى فهم وتلبية احتياجات أفراد المجتمع. ويسهم مشروع خيم العزاء في توفير الدعم النفسي والمالي لذوي المتوفين، وتخفيف أعبائهم في الأوقات العصيبة، لافتاً إلى أن عدد وفيات المواطنين في دبي خلال عام 2017، بلغ نحو 600 شخص.

وقد وضع تسلسل بسيط لإجراءات الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، بحيث يتم تنفيذ الطلب بسهولة، بما يتناسب مع الأهداف الموضوعة للمشروع من دعم وتسهيل أمور ذوي المتوفين.

وستستقبل هيئة الطرق والمواصلات الطلبات من ذوي المتوفين، ثم تحولها إلى هيئة تنمية المجتمع للتواصل مع المورّدين والجهات الحكومية المعنية. كما ستمنح هيئة الطرق والمواصلات التصاريح اللازمة لإقامة خيم العزاء في الأماكن المحددة، وتوفير اللوحات الإرشادية لها.

600

عدد وفيات المواطنين في دبي، خلال عام 2017.