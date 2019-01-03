1.7 مليون مسافر عبر منافذ دبي خلال الأسبوع الأخير من 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجّل مأمورو الجوازات في المنافذ البرية والبحرية والجوية في إمارة دبي إنجازاً متميزاً في إنهاء إجراءات المسافرين خلال الفترة من 23 ديسمبر 2018 حتى 1 يناير 2019، حيث كشف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين في جميع منافذ إمارة دبي تلك الفترة بلغ مليوناً و777 ألفاً و913 مسافراً، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين في المنافذ الجوية مليوناً و643 ألفاً و95 مسافراً، في حين بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين في المنافذ البرية 102 ألف و829 مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 31 ألفاً و989 مسافراً.

وسجلت البوابات الذكية المنتشرة في صالات القادمين والمغادرين عبر مطارات دبي خلال الفترة نفسها دخول وخروج 287 ألفاً و923 مسافراً، حيث بلغ عدد القادمين منهم 150 ألفاً و539 مسافراً، في حين بلغ عدد المغادرين منهم 137 ألفاً و384 مسافراً.

وسجل يوم 28 ديسمبر الماضي أعلى رقم دخول للمسافرين، حيث وصل عددهم إلى 111 ألفاً و218 مسافراً، في حين سجل أعلى رقم خروج للمسافرين في 29 ديسمبر، حيث وصل عددهم إلى 93 ألفاً 652 مسافراً.

وأكد المري أن هذه الأرقام دليل على جاذبية دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص في استقطاب الجميع، لما تتمتع به من مقومات اقتصادية، وسياحية، اجتماعية وغيرها.