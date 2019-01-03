تشييع جثمان الشهيد الزعابي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة-الإمارات اليوم

شيّعت إمارة رأس الخيمة، مساء أمس، جثمان الشهيد حميد محمد عبيد الزعابي، إلى مثواه الأخير بمقبرة الصالحية، والذي انتقل إلى جوار ربه إثر حادث سقوط طائرة تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، ضمن مهمة إنقاذ بجبل جيس في رأس الخيمة.

وكانت جموع غفيرة من المصلين في مسجد الصالحية أدت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بعد صلاة المغرب.

وتقدم الجميع بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الشهيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعرف الشهيد - الذي لديه أربع بنات - بأخلاقه الحسنة وعلاقاته الاجتماعية الطيبة بين أفراد أسرته وأصدقائه، حيث ترتيبه الثاني بين أشقائه (ستة ذكور وشقيقتان).

وتبادل أصدقاء الشهيد سيرته الطيبة بعد تشييع الجنازة، وأفادوا بأنه كان من عشاق الطيران، حيث هب فور تلقيه البلاغ بوجود مصاب في جبل جيس لإنقاذه والحفاظ على سلامته.

وأوضحوا أن الشهيد كان محباً للخير للجميع، وعرف عنه حبه للعمل ولأسرته وأصدقائه، ودائما كان صاحب الابتسامة التي لا تختفي من وجهه البشوش، مشيرين إلى أن الشهيد قدم حياته في خدمة الوطن.