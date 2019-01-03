حاكم الفجيرة يعزّي أسرة الشهيد صقر اليماحي

المصدر: الفجيرة - وام

قدّم صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن صقر سعيد اليماحي، الذي استشهد خلال أداء واجبه الوطني، ضمن مهمة إنقاذ في جبل جيس برأس الخيمة.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة القرية بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. كما قدّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن صقر سعيد اليماحي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد.