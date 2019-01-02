ترشيح 236 منتسباً للخدمة الوطنية للتعيين لدى 20 شركة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ترشح 236 مواطناً من منتسبي الخدمة الوطنية للتعيين لدى 20 شركة، وذلك خلال يوم مفتوح للتوظيف نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في إطار تنفيذ مبادرة تسريع توظيف 1000 منتسب للخدمة الوطنية في القطاع الخاص خلال 100 يوم.

وشارك في اليوم المفتوح الذي أقيم أخيراً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) نحو 430 مواطناً من الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والدبلوم العالي ودرجتي البكالوريوس والماجستير.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية سيف أحمد السويدي، إن مسؤولي التوظيف في الشركات التي شاركت في اليوم المفتوح أجروا المقابلات الوظيفية مع المواطنين والباحثين عن عمل للتعرف إلى إمكاناتهم وقدراتهم، ومدى توافقها مع الشواغر الوظيفية المطروحة وعددها 241 شاغراً في مجالات متعددة، منها المبيعات وخدمة العملاء والإدارة، فضلاً عن الإشراف الإداري والحاسب الآلي والبرمجة والهندسة، وغيرها من المجالات.

وأوضح السويدي أن الوزارة تنسق حالياً مع الشركات التي أدرجت الباحثين عن العمل في قوائم المرشحين للتعيين لديها وعددهم 236 مواطناً، وذلك في اطار حرص الوزارة على متابعة الإجراءات التي من المقرر أن تتخذها هذه الشركات بخصوص المرشحين، بما يتوافق مع سياسات ادارات الموارد البشرية لدى هذه الشركات.

وأضاف أن الوزارة تتابع أيضاً إجراءات تعيين أربعة من المشاركين في اليوم المفتوح للتوظيف بعد أن تلقوا عروض العمل لدى عدد من الشركات، مشيراً إلى أن 188 مواطناً من مجموع المشاركين في اليوم المفتوح لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم، وهو الأمر الذي توليه الوزارة اهتماماً خاصاً من خلال معرفة الأسباب التي أدت إلى عدم اجتيازهم تلك المقابلات، تمهيداً لإشراكهم في «برامج تمكين» بهدف تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لحاجة كل منهم، سعياً وراء تطوير قدراتهم لاجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلاً، وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظائف لاسيما أنه ستكون لهم الأولوية في المشاركة بأيام التوظيف التي ستنظمها الوزارة.

ومن المقرر أن يتم قريباً تنظيم يوم مفتوح آخر لتوظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص، في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

نظام ذكي

تتم مشاركة المواطنين في فعاليات أيام التوظيف من خلال نظام ذكي يتضمن أربع مراحل يمر، بها المواطن المشارك، تشمل: مرحلة التسجيل، تليها مرحلة اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة، تليها مرحلة التدريب على مهارات إجراء المقابلة الوظيفية.

188

مواطناً من مجموع المشاركين في اليوم المفتوح لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية.