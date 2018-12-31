«الداخلية» تؤكد جاهزية فرقها لاستقبال احتفالات العام الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الداخلية جاهزية فرقها وإداراتها ومراكزها المنتشرة في الدولة، لاستقبال العام الجديد والاحتفالات المقامة بالمناسبة، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي حادث طارئ.

وقال قائد عام الدفاع المدني بالوزارة، اللواء جاسم المرزوقي، إن الدفاع المدني اعتمد حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لاستقبال العام الجديد، تتمثل في تكليف كل إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة، برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات، لتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وناشد الجمهور الإبلاغ الفوري عن الحوادث، وتسهيل وفسح الطريق أمام المركبات وفرق الإطفاء والإنقاذ، وعدم التجمهر في مواقع الحوادث، أو الوقوف أمام فوهات الحريق، والتأكد من صلاحية وعمل طفايات الحريق في المنازل، وضرورة عدم ترك الأطفال دون مراقبة، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني في جميع المراكز بالدولة، على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي بلاغ يرد إليها، حيث تعمل مراكز الدفاع المدني على مدار الساعة، وتتلقى البلاغات على رقم هاتف الطوارئ 999 أو 997.

فيما أكد الرئيس التنفيذي في الإسعاف الوطني أحمد الهاجري، اتخاذ الإسعاف الوطني كل الاستعدادات والتدابير الاستباقية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال احتفالات رأس السنة في المناطق الشمالية، ضمن خطة طوارئ متكاملة تم وضعها لرفع جاهزية طواقم الإسعاف من خلال تكثيف وزيادة الموارد الإسعافية الموزعة على جميع المناطق الشمالية، ليكون على أتم الاستعداد للتعامل مع البلاغات الإسعافية الطارئة، وحالات الحوادث المرورية التي قد تطرأ خلال فترة الاحتفالات.