«ديوا»: تجهيز أساس أطول برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عن الانتهاء من حفر وتجهيز 128 ركيزة لأساس برج الطاقة الشمسية المركّزة، في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي سيكون مع اكتمال تشييده أطول برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، بارتفاع 260 متراً، حسب الجدول الزمني لهذه المرحلة من المشروع الضخم، الذي سيسهم في تحويل دبي إلى قطب عالمي للطاقة النظيفة والمتجددة، وسيخدم في تسريع تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير، خلال تفقده موقع المشروع لمتابعة تقدم سير العمل في المجمع، إن المجمع يعد أهم المشروعات الداعمة لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.

وتستخدم المرحلة الرابعة من المجمع بقدرة 950 ميغاواط، ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط. ويتضمّن المشروع أرقاماً قياسية عالمية عدة، حيث سيشمل أطول برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً، كما يمتاز بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة، وقد وصل سعر تكلفة الطاقة لتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية (PV) بقدرة 250 ميغاواط إلى 2.4 سنت أميركي للكيلوواط ساعة، والذي يُعدُّ الأقل عالمياً.

فيما وصل سعر تكلفة الطاقة لتقنية الطاقة الشمسية المركّزة (CSP) وبقدرة 700 ميغاواط (منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاواط)، إلى 7.3 سنتات أميركية للكيلوواط ساعة، وهو أيضاً الأقل عالمياً، لترتفع القدرة الكليّة للمرحلة الرابعة من المشروع من 700 إلى 950 ميغاواط، وباستثمارات إجمالية لهذه المرحلة من المشروع الطموح بقيمة 16 مليار درهم.

ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، حيث سيتم إنتاج 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وقد بدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميغاواط في عام 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس 2017.

وجرى تشغيل أول 200 ميغاواط بتقنية الألواح الكهروضوئية ضمن المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط في مايو الماضي، في حين من المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة بالكامل في عام 2020.

«مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» يُعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد.