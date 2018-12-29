75 % نسبة الإنجاز في مشروع شبكة الغاز الطبيعي بـ«صناعية الشارقة»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إنجاز 75% من مشروعات شبكة الغاز الطبيعي في المناطق الصناعية بالشارقة، مشيرة إلى العمل لاستكمال الخدمات كافة، من كهرباء وماء، لتكون الإمارة من أفضل المدن الجاذبة للاستثمارات.

وأكّد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تحرص على توفير أفضل خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمناطق الصناعية في الشارقة، وتعزيز قدرتها التنافسية على جذب مزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن الهيئة أنجزت مشروعات إنارة الشوارع في مختلف المناطق الصناعية والتوسعات الجديدة.

وتابع أن الهيئة أنجزت، أخيراً، مشروع إنارة شوارع منطقة الصجعة الصناعية، حيث تم الانتهاء من تركيب 419 عمود إنارة و664 مصباحاً وكشافاً موفراً للطاقة، بقوة 150 واط، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، وتوفير الأمن والحماية للمنشآت الصناعية في المنطقة، وزيادة قدرتها التنافسية على اجتذاب مزيد من المشروعات والاستثمارات الجديدة.

وأكد الليم تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي بالمناطق الصناعية، إذ وصلت نسبة الإنجاز إلى 75%، إضافة إلى اكتمال أعمال توسعة شبكة الغاز الطبيعي، وذلك لإتاحة الفرصة لسكان هذه المناطق للاستفادة من الخدمة الحيوية التي تعد الأولى من نوعها في هذه المناطق. وأوضح أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة، والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وبيّن أن الهيئة تعمل على تطوير الشبكة الكهربائية والمياه في المناطق الصناعية، واستبدال المحولات وصناديق التوزيع القديمة بأخرى حديثة وفق أفضل المواصفات، وتنفيذ مشروعات لتوصيل الخدمات إلى التوسعات والمناطق الجديدة.

وأشار الليم إلى أن أهم التحديات التي تواجه الهيئة تتمثل في تلبية مطالب أكثر من مليون و400 ألف ساكن في إمارة الشارقة، وتقديم خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لهم وفق أفضل المواصفات العالمية، والتخطيط المستقبلي للتوسعات العمرانية والحضارية المختلفة التي تشهدها الإمارة، ما تطلّب إعداد فريق للتخطيط والاستراتيجيات يواكب هذا التطور والازدهار.

«الهيئة» أنجزت تركيب 419 عمود إنارة و664 مصباحاً وكشافاً ضمن مشروع إنارة شوارع الصجعة الصناعية.