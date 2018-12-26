22 % من مسافري مطارات دبي استخدموا البوابات الذكية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن إجمالي عدد المسافرين عبر البوابات الذكية المنتشرة في صالات القادمين والمغادرين في مطارات دبي، البالغ عددها 122 بوابة، بلغ 10 ملايين و685 مسافراً، منذ بداية العام حتى أمس، بنسبة 22.3% من إجمالي عدد المسافرين، إذ بلغ عددهم 48 مليوناً و561 ألفاً و493 مسافراً، وبلغ عدد القادمين الذين استخدموا البوابات خمسة ملايين و533 ألفاً و442 مسافراً، في حين بلغ عدد المغادرين خمسة ملايين و151 ألفاً و558 مسافراً.

وقال مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري: «نتوقع ارتفاع نسبة مستخدمي البوابات الذكية المنتشرة في مطارات دبي كافة العام المقبل إلى 30%، فيما نستهدف أن يصلوا إلى 45% في العام نفسه، من خلال إجراء تحسينات مستمرة من قبل فريق العمل المختص، لتسهيل عملية مرور المسافرين عبر تلك البوابات»، مؤكداً أن البوابات الذكية أسهمت بشكل كبير وملحوظ في مرور المسافرين، وتخليص إجراءات سفرهم عبر تلك المنطقة في ثوانٍ.

وأكد أن مطارات دبي تصدرت أعلى المراتب بالمقارنة مع مختلف المطارات العالمية، وذلك لما تقدمه من خدمات تستقطب أحدث التقنيات التكنولوجية والمرافق المتميزة، بهدف تعزيز تجربة المسافرين، مضيفاً أن «إقامة دبي» تسعى إلى تقديم خدمات أفضل وأذكى على مستوى العالم، من حيث سرعة إنجاز إجراءات المسافرين، والإجراءات الأمنية فائقة الدقة، كالتدقيق المسبق على بيانات المسافرين والبوابات الذكية والممر الذكي، بهدف استيعاب النمو المتزايد في أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، الذي يعد اليومَ واحداً من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم في حركة المسافرين الدوليين.

وأضاف أن الدولة تتمتع بمقومات جذب سياحية واقتصادية لا نظير لها، وتعتبر من المناطق الحيوية في العالم، خصوصاً إمارة دبي التي باتت اليوم وجهة عالمية يقصدها الكثيرون من مختلف دول العالم، مؤكداً أن جميع موظفي «إقامة دبي» في مطار دبي الدولي، يعملون ضمن منظومة متكاملة.

وأثنى المري على جهود موظفي «إقامة دبي» في المنافذ الجوية، من خلال الالتزام بتسهيل إجراءات السفر، وجعل حركة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة، ومتابعة أي معوقات تواجههم، والعمل على تذليلها فوراً، موضحاً أنه تم تخصيص موظفين مختصين لمساعدة المسافرين، وتعريفهم بالإجراءات اللازمة لاستخدام الخدمات الذكية المقدمة للمسافرين، التي من ضمنها البوابات الذكية.