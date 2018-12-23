مواصلات عجمان تطلق خريطة محطات عجمان بـ3 لغات

المصدر: الامارات اليوم - عجمان:

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة خريطة محطات عجمان التي تضم 73 موقفا للنقل العام بالاضافة إلى 4 محطات للنقل البحري وذلك بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة التي قامت بدورها بترجمة الخريطة للغة الصينية.

ورحب مدير عام مؤسسة المواصلات العامة المهندس عمر أحمد بن عمير بمدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف فاطمة محمد سالم مؤكداً أهمية دور خريطة محطات عجمان لحافلات النقل العام والنقل البحري على اعتبار أنها من أهم الوسائل الإرشادية لمستخدمي وسائل النقل وذلك لما تقدمه من تسهيل لعمليات التنقل في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه الخريطة صممت بأسلوب سهل وخطوط تشير إلى أماكن المواقف الفرعية والرئيسية للتسهيل على مستخدمي خدمات المواصلات العامة معرفة الخريطة واختيار الخطوط المناسبة لوجهاتهم، كما تحتوي خارطة مسار الحافلات على جهتين، الجهة الأولى تضم كافة التفاصيل عن مسارات خطوط الحافلات والمواقف والمحطات الرئيسية، والجهة الأخرى توضح الخدمات التي تقدمها المواصلات العامة ونبذة مختصرة عنها وأهم الخدمات التى تهم المجتمع.

وأوضح المهندس عمر أحمد بن عمير أن خارطة حافلات عجمان تم عرضها بثلاث لغات العربية والإنجليزية والصينية.

وصرحت مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف فاطمة محمد سالم نبارك لمؤسسة المواصلات العامة اليوم انجازها الرائد باطلاق خريطة محطات عجمان ونتشرف بهذا التعاون ، كما نثمن مبادرتهم المميزة من خلال تفعيل الشراكة الاستراتيجية فيما بيننا ، و نؤكد اعتزازنا بهذه الشراكة ونأمل التعاون المستمر لاطلاق مشاريع مشتركة مستقبلاً.