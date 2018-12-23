فتح باب التسجيل في مسابقة «بحوث طلبة الجامعات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جامعة أبوظبي عن فتح باب التسجيل في الدورة السابعة من مسابقة «بحوث طلبة الجامعات»، التي تُقام تحت رعاية وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، مشيرة إلى أن الاشتراك في المسابقة متاح أمام طلبة الجامعات في الإمارات، وعدد من دول الخليج، بهدف نشر ثقافة الابتكار والإبداع وغرس أهمية البحث العلمي في نفوس الطلبة وصقل مهاراتهم في التفكير النقدي والتحليلي، وتشجيعهم على عرض مخرجات بحوثهم العلمية ونتائجها، وحددت الجامعة 30 يناير المقبل موعداً نهائياً لاستقبال الطلبات. وأوضحت الجامعة أن المسابقة تعكس الجهود الحثيثة، الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة أبوظبي، القائمة على تمكين المشروعات البحثية وإعداد الطلبة لسوق العمل، حيث تهدف الجامعة إلى دفع عجلة البحث العلمي والابتكار، باستخدام حلول إبداعية تتماشى مع تطلعات الإمارات القائمة على إرساء مكانتها كمركز عالمي للعلوم وريادة الأعمال.

وقال رئيس قسم البحث العلمي بالجامعة، الدكتور أشرف خليل، إن المسابقة شهدت - على مدى الدورات الست الماضية - تزايداً مستمراً في مشاركات الطلبة واهتمامهم بإجراء بحوث علمية هادفة، حتى أصبحت هذه المسابقة إحدى أبرز الفعاليات الطلابية السنوية في دولة الإمارات، وهو ما تتطلع الجامعة إلى مواصلة تحقيقه خلال الدورة المقبلة.

وكشف أن الدورة السابعة من المسابقة تضم فئة جديدة هي «الابتكار»، مصممة لتشجيع مهارات الطلبة الإبداعية، حيث تم تكريس هذه الفئة لتعزيز ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بصفتها الأسس التي تقوم عليها التطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات. وأشارت الجامعة إلى أن لجنة علمية ستتولى عملية تقييم مشاركات الطلبة، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال الجلسة الختامية للمسابقة، لافتة إلى أن الموعد النهائي لإرسال المشاركات هو 30 يناير 2019، فيما ستبدأ المسابقة في 29 أبريل المقبل، وستحصل الفرق الفائزة على شهادات تقدير وجوائز، تتجاوز 100 ألف درهم.