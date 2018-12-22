420 شاغراً للمواطنين في 6 فعاليات توظيف خلال ديسمبر

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على منصتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن شهر ديسمبر الجاري شهد طرح 420 وظيفة شاغرة للمواطنين الباحثين عن عمل، في ست فعاليات توظيف، في كلٍّ من: مركز سعادة المتعاملين (توطين دبي)، ومركز توطين أبوظبي في منطقة المصفح، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقدم مركز سعادة المتعاملين (توطين دبي)، في الخامس من الشهر الجاري، 26 شاغراً في ست جهات خاصة، تشمل ضابط خدمة عملاء، ومفتش تذاكر، وخدمة المتعاملين، ومدرباً، واستشاري سعادة المتعاملين، ومدرس جغرافيا، للباحثين عن العمل من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة، فيما عرض مركز توطين أبوظبي، في اليوم نفسه، سبعة شواغر في أربع جهات خاصة، تشمل مساعد معلم رياض أطفال، ومدرس فصل (تربية إسلامية)، ومندوب مبيعات، وكاتب حسابات (فني حسابات)، ومندوب تسويق، ومندوب علاقات عامة، لحملة البكالوريوس والثانوية العامة.

وعرض مركز سعادة المتعاملين (توطين دبي)، في 12 من الشهر الجاري، 20 شاغراً لحملة الدبلوم من الذكور حاملي رخصة قيادة سيارات عادية، لشغل وظيفة استشاري سعادة المتعاملين في إحدى الجهات الخاصة. وقدم المركز نفسه في اليوم التالي 60 شاغراً في 34 جهة خاصة لحملة البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والثانوية العامة. وفي 16 من الشهر الجاري، عرض المركز نفسه 94 شاغراً من 18 جهة خاصة لحملة البكالوريوس والثانوية العامة، فضلاً عن تنظيم يوم مفتوح للوظائف في قاعة مدينة زايد، بمنطقة الظفرة في 17 من الشهر الجاري.

كما نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين يوماً للتوظيف المفتوح، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في 19 من الشهر الجاري، قدمت خلاله 21 جهة خاصة 213 شاغراً، كأولى فعاليات مبادرة تسريع توظيف 1000 منتسب للخدمة الوطنية في القطاع الخاص خلال 100 يوم، إذ نظمت الوزارة بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية يوماً مفتوحاً للتوظيف، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة عدد كبير من منتسبي الخدمة الوطنية.

وذكرت الوزارة أن مسؤولي التوظيف في الشركات المشاركة في اليوم المفتوح، وعددها 21 شركة، أجروا المقابلات الوظيفية مع الباحثين عن عمل من منتسبي الخدمة الوطنية، للتعرف إلى إمكاناتهم وقدراتهم، ومدى توافقها مع الشواغر الوظيفية المطروحة وعددها 213 شاغراً في مجالات متعددة، منها المبيعات وخدمة العملاء والإدارة، فضلاً عن الإشراف الإداري والحاسب الآلي والبرمجة والهندسة، وغيرها من المجالات.

وأفادت الوزارة بأنه من المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن نتائج اليوم المفتوح، من حيث عدد الذين أبرموا عقود العمل، وحصلوا على العروض، فضلاً عن الذين تم إدراجهم في قوائم المرشحين لشغل الوظائف لدى الشركات المشاركة المعنية، وكذلك الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية، كما سيتم تنظيم يوم مفتوح آخر، لتوظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص، وسيعلن عنه قريباً، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة.

وأكدت أنها تدير فعاليات «اليوم المفتوح» للتوظيف، وفقاً لمنهجية مبتكرة، تعتمد على أربع مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى تسجيل الباحثين عن عمل، من خلال نظام ذكي، يتيح لكل باحث عن عمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، فيما تستهدف المرحلة الثانية توعية الباحث عن عمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلات الوظيفية، وتستهدف المرحلة الثالثة تدريب الباحثين عن عمل على مهارات إجراء المقابلة الوظيفية، ومن ثم مرحلة المقابلات الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.