«طرق دبي»: حجز المركبة والإبعاد عقوبة نقل الركاب دون ترخيص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت هيئة الطرق والمواصلات «طرق دبي»، سائحة بريطانية لسرعة استجابتها وتعاونها مع الهيئة والشرطة السياحية في الاستدلال على شخص من الذين يمارسون مهنة نقل الركاب بشكل غير مرخّص، بالإضافة إلى استغلال هذا الشخص للسائحة المذكورة مادياً، مشيرة إلى أنها تعمل على مكافحة النقل غير المرخّص، عبر عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين، وتتضمن ضبط مروجي خدمة النقل غير المرخص، وحجز السيارة التي ارتكبت مخالفات متراكمة، والإبعاد الإداري وإلغاء تصريح مزاولة مهنة سائق أو شركة، وفي حال التكرار إبعاد المخالف خارج الدولة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي «طرق دبي»، محمد نبهان: «بدأت (الواقعة) مع وصول السائحة البريطانية إلى مطار دبي قادمة من بلادها، حيث صادف وجود هذا الشخص خارج المطار وعرض عليها توصيلها إلى وجهتها في أحد فنادق منطقة (بر دبي)، وبعد إيصالها تقاضى منها أجرة التوصيل وهو مبلغ أكبر بكثير مما يدفعه الراكب عند استخدام مركبة أجرة مرخّصة من المطار إلى الفندق المذكور».

وأضاف: «عند قيام السائحة البريطانية بمقارنة الأجرة التي دفعتها بما يُدفَعُ في لندن، وجدت الفارق كبيراً، فأخبرت إدارة الفندق بالموضوع فأرشدتها الإدارة إلى ضرورة الاتصال بهيئة الطرق والمواصلات، حيث قام مركز الاتصال بالهيئة بدوره بالتواصل مع إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب لتقصي الحادثة، حيث استطاعت الفرق المعنية التوصّل إلى الشخص المخالف واستدعائه في غضون ساعتين فقط».

وأشار نبهان إلى أن الهيئة تعمل على مكافحة النقل غير المرخّص استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي والعقوبات الادارية الواردة بالقرار، وتبدأ بفرض الغرامات، وتطبيق العقوبات الإدارية الواردة بحجز المركبات، وفي حال التكرار إبعاد المخالف خارج الدولة. وبيّن نبهان أن هناك عدداً من الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين، منها: ضبطهم وضبط مروجي خدمة النقل غير المرخص، وحجز السيارة التي ارتكبت مخالفات متراكمة، والابعاد الإداري وإلغاء تصريح مزاولة مهنة سائق أو شركة.

ولفت إلى أنه من الإجراءات الأخرى المتّبعة للحد من ظاهرة النقل غير المرخّص: توفير مركبات أجرة مرخصة من قبل الهيئة في المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، وتنفيذ حملات توعوية لمستخدمي الحافلات العامة ومركبات الأجرة ومركبات النقل الفاخر وتكثيف الرقابة على هذه المناطق، بما فيها المطارات، وذلك من خلال الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.