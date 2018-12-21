«طرق دبي» تكافئ سائقي «الأجرة» المتميزين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامج «كفو»، بهدف الاحتفاء بالأداء المتميز لأبرز سائقي مركبات الأجرة في إمارة دبي، ومن جميع شركات الامتياز العاملة في الإمارة، في خطوة تهدف إلى إسعاد السائقين المتميزين وفق معايير حددتها الهيئة في هذا السياق.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عادل شاكري، إن «الهيئة تحرص على مكافأة الموظفين والعاملين في مؤسساتها وقطاعاتها، وفق آليات رصينة وحسب أرقى المعايير العالمية، وأطلقت برنامج (كفو) المخصص لتكريم سائقي مركبات الأجرة المتميزين، الذين يعتبرون بمثابة سفراء للهيئة لأنهم يتعاملون مع الجمهور يومياً وبشكل مباشر».

وأوضح شاكري أن آلية تطبيق البرنامج تتلخص في منح نقاط «كفو» لسائقي مركبات الأجرة، من خلال تقييم مباشر من الركاب ومفتشي الهيئة عن طريق آلية قياس مؤشر السعادة (QR)، حيث يتم بموجب هذين التقييمين منح النقاط للسائقين المستحقين وحسب التميز في الأداء، وستكون الفرصة متاحة من خلال هذه البرنامج لـ25 ألفاً من سائقي مركبات الأجرة، من شركات الامتياز كافة العاملة في دبي، لخلق نوع من المنافسة بينهم وحثهم على التميز في الأداء، كما يعتبر برنامج المكافآت هذا الأول من نوعه على مستوى العالم من ناحية استخدام النقاط، التي سيحصل عليها السائقون المكرّمون من خلال تطبيق آلية المكافآت المعتمدة في هذا البرنامج، لإلغاء الغرامات الناتجة عن مخالفات السائقين ومسح النقاط السوداء المترتبة عليها.

وأضاف أن الهدف من إطلاق هذا البرنامج تتلخص في تحفيز سائقي مركبات الأجرة لتقديم خدمات راقية لرواد هذا القطاع، وتعزيز الجانب الإيجابي لدى السائقين وتحفيزهم لتقديم الأفضل في خدمة المتعاملين، ومكافأة السائقين المتميزين في أدائهم وزيادة نسبة مؤشر الرضا العام عن خدمات مركبات الأجرة في دبي.

يذكر أن الهيئة أطلقت هذا البرنامج بعد عقد مقارنات معيارية مع عدد من المدن العالمية المتقدمة، وهي دربن في جنوب إفريقيا، وسنغافورة ولندن وهونغ كونغ، ومدينة أوستن في الولايات المتحدة، حيث تتفاوت برامج مكافأة سائقي مركبات الأجرة في هذه المدن بين برامج ولاء وأنظمة تقييم، وبرامج شكر، والتغذية الراجعة، إضافة إلى نظام مشاركة الأرباح.