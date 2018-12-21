«التغير المناخي والبيئة» ترفع الحظر عن استيراد الطيور من السعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت وزارة التغير المناخي والبيئة رفع الحظر عن استيراد أنواع الطيور كافة، الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان عمر يوم وبيض التفقيس ومنتجاتها ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً، من المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في إفادة صحافية إنه استناداً للمتابعة الدورية التي تقوم بها إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، للاطلاع على آخر مستجدات الوضع الصحي للشركاء التجاريين من خلال التقارير المنشورة لهذه الدول على موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، فقد تبين انتهاء البؤر المسجلة بمرض انفلونزا الطيور في المملكة العربية السعودية.

وكانت الوزارة حظرت في ديسمبر العام الماضي استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية من السعودية، واستيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة من المنطقة المصابة (مدينة الرياض)، وذلك استناداً إلى الإخطار الوارد من المركز الخليجي للإنذار المبكر بشأن تسجيل بؤر مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في منطقة سوق العزيزية في مدينة الرياض.

وتقوم الوزارة بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد يُمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المُتبعة بهذا الخصوص.