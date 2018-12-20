الجيل الجديد من لوحات المركبات إلزامي في دبي اعتباراً من يناير

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن التطبيق الإلزامي للجيل الجديد من لوحات أرقام المركبات في حال كانت المركبة ترخّص للمرة الأولى، وذلك في مطلع العام المقبل.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات في الهيئة، جمال السادة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير 2019، بتطبيق مشروع الجيل الجديد من تصميم لوحات أرقام المركبات عند التسجيل الجديد للمركبات، ومعاملات تبديل اللوحات، فيما سيبدأ التطبيق الإلزامي للمركبات القديمة، المسجلة بأسماء أفراد، اعتباراً من يناير 2020، لافتاً إلى أنه سيكون اختيارياً عند التجديد، بدءاً من مطلع العام المقبل حتى يناير 2020.

وتابع أن تعرفة تغيير الأرقام، التي تدفع مرة واحدة فقط، تراوح بين 35 درهماً للوحة القصيرة، و50 درهماً للوحة الطويلة.

وأكد أن التطبيق سيكون إلزامياً على المركبات المسجلة بأسماء الهيئات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص اعتباراً من يوليو المقبل.

وذكر أن تطبيق الجيل الجديد من أرقام المركبات يأتي في إطار حرص الهيئة على توحيد هوية أرقام المركبات في إمارة دبي، وفقاً للتصميم الجديد، الذي يشتمل على ثلاثة عناصر هي كلمة دبي والعلامة التجارية والرقم والرمز، كما يأتي تزامناً مع استعداد الهيئة لطرح فئة الأرقام ثنائية الرمز، لاسيما مع قرب نفاد الأرقام أحادية الرمز.

وصدر تعميم عن الهيئة اطلعت «الإمارات اليوم» على صورة منه، نصّ على البدء باستبدال لوحات إمارة دبي بالتصميم الجديد اعتباراً من مطلع يناير المقبل، ويؤكد إيقاف طباعة جميع لوحات المركبات في دبي بالتصميم القديم.

ووفقاً للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، فإن خدمة استبدال اللوحة لا تحتاج إلى تقديم وثائق، ويمكن التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني وتحديد موقع استلامها من أحد المراكز التابعة للهيئة، أو مراكز مزوّدي خدماتها.

وتنقسم اللوحات الجديدة إلى نوعين، لوحة قصيرة، تبلغ كلفتها 35 درهماً، ولوحة طويلة تبلغ كلفتها 50 درهماً. وهناك لوحة فخمة، تبلغ كلفتها 500 درهم، إضافة الى علامة انتهاء، وتبلغ كلفتها 10 دراهم، فيما تبلغ رسوم إضافة شعار دبي إلى اللوحة 400 درهم.

وتتضمن الشروط والأحكام التي تنظم عملية توفير الخدمة استلام اللوحة الجديدة، من خلال مراكز الشركاء المعتمدة لدى الهيئة، في الوقت الذي تم تحديده أثناء إنجاز المعاملة.

ويجب، عند استلام اللوحة الجديدة التأكد من مقاساتها، ومن تطابق أرقامها مع أرقام اللوحة القديمة المراد استبدالها.

- تطبيق الجيل الجديد من

أرقام المركبات يأتي

في إطار حرص

«الهيئة» على توحيد

هوية أرقام المركبات.

- التطبيق الإلزامي

للمركبات القديمة

المسجلة بأسماء

أفراد اعتباراً من يناير

2020.