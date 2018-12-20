«إسعاف دبي» تكرّم كبار المواطنين في حتا اقتداء بزايد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، كبار المواطنين في مدينة حتا، وقدم لهم الشكر على ما قدموه لمجتمعهم ووطنهم، من أعمال جليلة وخبرات حياتية تمثل ذخراً للأجيال المقبلة في الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال زيارات متعددة قام بها بن دراي، يصاحبه وفد المؤسسة لبيوت كبار المواطنين في حتا، ضمن مبادرات المؤسسة في «عام زايد»، ما أدخل السرور والسعادة والبهجة إلى قلوب جميع الأسر وأهالي المنطقة، وقد تبادل الوفد الأحاديث الودية مع أهالي وأسر كبار المواطنين، واطمأن بن دراي على صحة الأجداد والآباء، وتفقد احتياجاتهم من الرعاية الصحية والإسعافية. وفي ختام الزيارة قدم الوفد الهدايا التذكارية لكبار المواطنين تعبيراً عن الاعتزاز بهم.

وقال بن دراي إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، غرس في نفوس الجميع حب الخير والعطاء، وتقدير الكبار والعمل على تقديم العون لهم، ومن هذا المنطلق تأتي زيارة وفد المؤسسة إلى حتا تقديراً لكبار المواطنين وتكريمهم.

كما زار وفد من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم في مدينة حتا، واجتمع مع مدير المركز، سالم الكعبي، ومجموعة من مسؤولي المركز.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون، كما استعرضا احتياجات المركز من الخدمات الصحية والإسعافية، وسبل توفير أقصى درجات الاحتياط والتأمين لذوي الهمم، خصوصاً من الصغار والأطفال.

وتفقد الوفد وحدة العناية بأصحاب الهمم، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والمخصصة للتعامل مع المرضى والمصابين من أصحاب الهمم.

واختتم الوفد زيارته بجولة تعريفية في مرافق المركز، اطلع خلالها على مبادرات وإبداعات أصحاب الهمم ومنتجاتهم اليدوية، والمصنوعات التي أبدعتها أيديهم بمساعدة مشرفي المركز.

وقال خليفة بن داري إن وجود مركز مخصص لأصحاب الهمم في مدينة حتا بهذه الإمكانات الكبيرة، دليل على ما يمثلونه من مكانة كبيرة وما يحاطون به من رعاية كاملة على جميع المستويات.