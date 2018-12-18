رسالة من رئيس الدولة إلى رئيس جنوب أفريقيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

المصدر: بريتوريا - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رسالة خطية إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين إضافة الى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جنوب أفريقيا - في قصره في بريتوريا - سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا محش سعيد الهاملي.

ونقل السفير الهاملي - خلال اللقاء - إلى رئيس جنوب أفريقيا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة.

بدوره حمل رئيس جنوب أفريقيا .. السفير الهاملي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .. متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وقال السفير الهاملي إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا ترتقي إلى مستويات متقدمة نظرا للتنسيق والتعاون بين البلدين على المستويات كافة في ظل توجيهات قيادتي البلدين من أجل تحقيق المزيد من النمو والاستقرار من خلال توفير شراكات واعدة.