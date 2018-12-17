خطط لتحسين جودة المياه البحرية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

عقد الفريق الفني التابع للجنة العليا لمراقبة جودة المياه في إمارة أبوظبي، أخيراً، اجتماعاً ناقش خلاله تقدم سير العمل في أهم المشروعات التي تقوم الجهات المعنية بتنفيذها، والمتضمنة في الخطة التنفيذية لتحسين جودة المياه البحرية بالإمارة.

واستعرض الاجتماع سير العمل لعدد من المشروعات قيد التنفيذ من قبل الجهات المعنية، ومن ضمنها إعداد اللائحة التنفيذية في شأن جودة المياه البحرية، التي أعدتها هيئة البيئة - أبوظبي، وتعليمات المياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية، التي أصدرتها دائرة الطاقة في شهر يناير من عام 2018، والمنظومة المتكاملة للقطاع البيئي في الإمارة، التي يعمل على تطويرها كل من هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، وهيئة البيئة، وشعبة علوم البحار في القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما تم استعراض الإطار التنظيمي لخدمات المياه المقدمة عن طريق الصهاريج، الذي تعمل على تطويره دائرة الطاقة، إضافة إلى الأدوات التشريعية الخاصة بقطاع النقل البحري التي تقوم بإعدادها دائرة النقل، وكذلك استراتيجية الاتصال التي يعمل الفريق الإعلامي التابع للجنة العليا على إعدادها وتنفيذها.