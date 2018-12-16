«أشغال الشارقة» تنجز مخازن بلدية كلباء بـ 3.8 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال الإنشاء الخاصة بمجمع مخازن تابع لبلدية كلباء في المنطقة الصناعية، بكلفة 3.8 ملايين درهم، أعلن ذلك مدير إدارة الأفرع، المهندس محمد بن يعروف، مشيراً إلى أن المجمع الجديد يضم مخازن للأثاث والأسمدة وقطع الغيار وغيرها من استخدامات البلدية، التي تعمل على تهيئة إدارة خاصة للمخازن وتوفير مكاتب إدارية لها بالمجمع.

وقالت مديرة فرع كلباء، المهندسة بشاير المنصوري، إن المجمع المؤلف من طابقين أرضي وأول، يمتد على مساحة 1350 متراً مربعاً، وتبلغ مساحة كل مخزن 550 متراً مربعاً، وهو يضم ستة مكاتب إدارية ومكتب المدير، إلى جانب غرف دورات المياه والمطبخ. كما تم تمديد أعمال الكهرباء بأطوال أسلاك 38 متراً، وبأحمال كهربائية بسعة 415 كيلوواط. وأكدت أن المشروع يتميز بالطابع الحديث ومواكبة العصر، ويتيح تصميمه سهولة الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة، وتتلاءم تصاميمه الهندسية مع طبيعة العمل التمويني، لزيادة الكفاءة وتسهيل مهام التخزين.