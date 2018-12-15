غدا.. يوم مفتوح لتوظيف المواطنين في منطقة الظفرة

المصدر: أبوظبي -وام

تنطلق غدا فعاليات اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بمنطقة الظفرة، والتي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية - أبوظبي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويستقبل اليوم المفتوح للتوظيف، الذي يقام في قاعة أفراح بلدية الظفرة، المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من حملة شهادات الماجستير وما دونها.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين والمواطنات من أبناء منطقة الظفرة للمشاركة والتسجيل في الفعاليات التي تبدأ الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا مع إحضار الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

ومن المقرر أن تعرض مجموعة من شركات القطاع الخاص العديد من الفرص الوظيفية المتنوعة خلال اليوم المفتوح الذي سيشهد عقد مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين والمواطنات الحضور، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي ستبرم مباشرة بين المواطنين الذين يجتازون المقبلات والشركات المعنية.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير أيام التوظيف المفتوحة من خلال 4 مراحل تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم إلى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار 3 فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، تليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.