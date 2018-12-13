تعاون بين شرطة وشبكة الشارقة لحماية حقوق الأطفال

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وشبكة الشارقة لحماية الطفل، اتفاقاً لحماية حقوق الأطفال، والمساعدة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والسعي لترسيخ حقوق الطفل كمبادئ ثابتة، وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتعامل مع الأطفال، بما ينعكس إيجاباً على هذه الفئة المهمة في المجتمع، التي تمثل المستقبل لعماد التنمية والتطور في الوطن.

وقع المذكرة عن شرطة الشارقة القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، وعن شبكة الشارقة لحماية الطفل، رئيس مجلس أمناء الشبكة، شيخة بوالهول، وذلك بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة، بحضور عدد من كبار الضباط في شرطة الشارقة.

وأكد الشامسي حرص شرطة الشارقة على دعم كل الجهود التي تُعنى بحقوق الطفل، وتحصين النشء من أي أخطار تهدد مستقبلهم، مشيراً إلى أهمية المشاركة في مختلف البرامج واللقاءات المنظمة، التي تخدم حمايتهم وضمان حقوقهم، مضيفاً أن شرطة الشارقة تعمل دائماً على تنفيذ قرارات وتوجيهات القيادة، في ما يتعلق بحماية الأطفال.

وشدد على تسخير شرطة الشارقة كل إمكاناتها لدعم الأطفال، بالإضافة إلى نشر الجوانب الوقائية، التي تعزز فرص حمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها، وذلك من خلال التوعية والتثقيف بحقوقهم في المجتمع، إضافة إلى الدور المميز الذي تقدمه للأطفال، بتدريبهم وإشراكهم في العديد من البرامج التعليمية المتعددة.

من جانبها، ثمنت بوالهول جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في دعم قضايا الأطفال وحمايتهم، والاهتمام بالجانب الإنساني بشكل عام، متمنية أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها المرجوة.