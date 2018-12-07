مواصلات الإمارات توفّر نقلاً مجانياً للمشاركين في ماراثون أبوظبي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

خصصت مواصلات الإمارات 100 حافلة لتوفير نقل مجاني للمشاركين في فعالية ماراثون أدنوك أبوظبي من أفراد المجتمع والطلبة والشباب، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار الشراكة الاستراتيجية، واستجابةً لاستحقاقات المسؤولية المجتمعية.

وقال مدير المواصلات المدرسية فرع أبوظبي، عامر جمعة الشحي، إن مواصلات الإمارات حريصة على الإسهام الفعال في إنجاح الفعاليات والمبادرات الوطنية والرياضية والثقافية، وغير ذلك مما يستجيب لخططها وأهدافها في مجالات المسؤولية المجتمعية، مبيّناً أن مشاركة المؤسسة ودعمها للدورة الأولى من الماراثون يعدان امتداداً لخططها في دعم هذا النوع من الفعاليات.

ونوه بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع المؤسسة مع مجلس أبوظبي الرياضي.