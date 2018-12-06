المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شكوى

تعرّض عميل لدى وكالة سيارات في الدولة، لتهديد مدير ورشة أحد الأفرع، إثر قيامه بتقديم شكوى رسمية بسبب عدم التزام الورشة بالموعد المحدد لصيانة السيارة، وتأخرها لمدة تصل إلى شهر، إضافة إلى استخدام المدير أسلوباً غير لائق مع العميل، ما يتنافى مع حقوق المستهلك، التي تحتم التعامل معه باحترام، والالتزام بالواجبات اللازم القيام بها تجاهه، ويشوّه في الوقت نفسه سمعة الوكالة العالمية التي يمثلها هذا المدير.

تنبيه

فوجئ مستخدمون بتداول رسالة نصية على برنامج المراسلة «واتس أب» تحمل عنوان «تنبيه»، مفادها الإعلان عن حضور الممثل الهندي الشهير شاروخان، أول من أمس، إلى القرية العالمية في دبي، والتحذير من الازدحام الكبير الذي ستشهده القرية كما تشهده الأماكن والفعاليات التي عادةً ما يقصدها النجم، نظراً إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها.

أسعار

اشتكى متسوقون ارتفاع أسعار الخضراوات والورقيات في الجمعيات الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه، وذلك خلافاً لما يكون عليه الوضع في مثل هذا الوقت من العام، حيث يسهم المنتج المحلي في انخفاض أسعارها، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لضبط الأسعار ومراقبة تلاعب التجار فيها.

100 درهم

شكا متعاملون عدم قبول ماكينات الدفع والإيداع النقدي للورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم، مطالبين بضرورة الوقوف على هذه المشكلة والعمل على حلها، إذ إن أغلب ماكينات السحب الآلي توفر هذه الورقة الجديدة.

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