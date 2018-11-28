«بيت الخير» و«بلانت» تدعمان المرضى محدودي الدخل

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

وقّعت جمعية «بيت الخير» مذكرة تفاهم مع شركة «بلانت فارماسيز»، الوكيل الحصري للمنتجات الدوائية لشركة الخليج للصناعات الدوائية الوطنية، المعروفة باسم «شركة جلفار الطبية»، بهدف تشكيل شبكة أمان متكاملة، لدعم مئات المرضى المقيمين ومحدودي الدخل، الذين تساعدهم من خلال مشروع «علاج».

ومثّل الشركة في التوقيع على المذكرة رئيس مجلس الإدارة، جمال سالم النعيمي، بينما وقعها عن الجمعية المدير العام، عابدين طاهر العوضي.

وتقدم الشركة بموجب المذكرة، للمرضى المحولين من الجمعية، نسبة خصم عالية على منتجات «جلفار الدوائية»، كما يشمل الخصم موظفي ومتطوعي «بيت الخير»، وتقدم الشركة خصماً أقل على الأدوية التي تسوقها صيدلياتها، والتي لا تنتجها «جلفار الطبية».