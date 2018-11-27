إغلاق الطرق المؤدية إلى الأودية في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أغلقت شرطة رأس الخيمة، أمس، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة، الطرق المؤدية إلى الأودية، فيما تسببت الأمطار أمس في فيضان الأودية وتضرر منازل في 10 مناطق سكنية، وسقوط أشجار على كورنيش القواسم وأعمدة، وانهيار بعض الطرق، وتعطيل الإشارات المرورية.

ونشرت دائرة الخدمات العامة، في رأس الخيمة، 23 آلية لنقل المياه، و20 مضخة لسحب مياه الأمطار من المناطق السكنية والطرق، ونشرت إدارة المرور والدوريات، في شرطة رأس الخيمة، 37 دورية لتنظيم حركة السير والمرور.

وقال مستشار دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أحمد حمد الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الدائرة تلقت 28 بلاغاً، منها سبعة بلاغات تتعلق بتعطل الإشارة المرورية، و13 بلاغاً بسقوط الأشجار، وخمسة بسقوط أعمدة إنارة وثلاثة بلاغات عن انهيار طرق.

وأوضح أن جريان وادي نقب، في منطقة الفحلين، تسبب في تضرر عدد من المنازل المجاورة لوادي نقب في منطقة الفحلين، إثر فيضان مجرى الوادي نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، كما تسببت الأمطار في تغير مسار مجرى الوادي، ودخول مياه الوادي إلى المناطق السكنية خلف مصلى العيد، في منطقة الفحلين القريبة من وادي نقب.

وأوضح أن الدائرة باشرت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع وصول مجرى الوادي للمناطق السكنية، وتضرر المزيد من المنازل، وتابع أنه تم فتح خط جديد لتصريف مياه الأمطار، وتحويل مسارها إلى مجرى الوادي الرئيس، لمنع فيضانها مرة أخرى باتجاه المناطق السكنية، حال سقوط المزيد من الأمطار.

وأضاف أن الدائرة رصدت تجمع مياه الأمطار في 10 مناطق سكنية برأس الخيمة، هي: الظيت الجنوبي والظيت الشمالي وخزام وشعم والرمس والجزيرة الحمراء والدهان والغيل وجلفار والخران.

من جهته، قال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن الشرطة أغلقت طريق وادي غليلة ووادي البيح ووادي وطريق جبل جيس، لمنع تجاوز المركبات لمجرى الأودية، كما قامت بإغلاق بعض الطرق والتقاطعات لتعطل الإشارات الضوئية.

وأوضح أنه تم نشر 37 فرقة من الدوريات المرورية والإسعاف، في مختلف الطرق.