ترسية مشروع تنفيذ طرق داخلية في الخوانيج الثانية بطول 77 كم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير، ترسية عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية في منطقة الخوانيج الثانية بطول 77 كيلومتراً، تنفيذاً للخطة الخمسية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية بإمارة دبي.

وقال الطاير إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية من أعمال طرق وإنارة وصرف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، مشيراً إلى أن المشروع الجديد، يتضمن تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 77 كيلومتراً، منها طرق مفردة بطول 68 كيلومتراً، وطرق تجميعية مزدوجة بطول قرابة تسعة كيلومترات، حيث سيجري إنشاء وتعبيد شبكة الطرق الداخلية في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال تحسينات على شبكات الكهرباء والمياه وأعمال إنارة للشوارع.

وأوضح أن العمل جارٍ في تنفيذ طرق داخلية لمشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في منطقة عود المطينة 1، بطول قرابة سبعة كيلومترات، وربطها مع شبكة الطرق المحيطة وتأمين الدخول والخروج الآمن والسهل لمستخدمي الطرق من وإلى المناطق المجاورة، كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال الإنارة والمواقف الجانبية وأرصفة للمشاة، ويتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 2019.

كما تنفذ الهيئة حالياً المرحلة الأولى من مشروع الطرق الداخلية في منطقة سما الجداف، بطول 12 كيلومتراً، ويتضمن المشروع إنشاء عدد من التقاطعات منها تقاطعان محكومان بإشارات ضوئية، إلى جانب أعمال الإنارة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الطرق الداخلية في منطقة سما الجداف، وربطها مع الطرق الرئيسة المحيطة مثل شارع الخيل من جهة الجنوب وشارع الشيخ راشد من جهة الشمال، وتأمين الانسيابية في حركة المرور للقاطنين في المنطقة.

وأضاف أن الهيئة أنجزت أيضاً مشروعي الطرق الداخلية في منطقتي ند الشبا الرابعة وحتا، وتضمن مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا الرابعة، تنفيذ طرق بطول 56 كيلومتراً، منها طرق بطول 50 كيلومتراً في منطقة ند الشبا الرابعة (المنطقة رقم 282)، وستة كيلومترات في جزء من منطقة ند الشبا الأولى (المنطقة رقم 618)، كما تضمن تنفيذ الأعمال الخدمية مثل إنارة الطرق الداخلية، وأعمال تصريف مياه الأمطار، فيما اشتمل مشروع الطرق الداخلية في شعبية مكن بمنطقة حتا التي تضم 346 مسكناً لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على تنفيذ طرق داخلية بطول قرابة ثمانية كيلومترات، ومواقف للمركبات وأرصفة وإنارة الشوارع.