«طرق الشارقة»: 22 حافلة جديدة تدخل الخدمة نهاية العام الجاري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن عزمها تدشين 22 حافلة جديدة ودخولها الخدمة قبل نهاية العام الجاري، ليصل بذلك عدد حافلات النقل بين المدن التي تعمل بمحطة الجبيل إلى 189 حافلة تملك منها الهيئة 103 حافلات و64 حافلة مملوكة لشركاء الهيئة، حسب مدير الهيئة لشؤون المواصلات عبدالعزيز محمد الجروان، الذي أكد أن الهيئة تحرص على أن تتسم الحافلات الجديدة بأحدث المواصفات الفنية والمقاييس العالمية.

وقال إن 48 مليون راكب استخدموا أسطول النقل الجماعي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن معدل إقبال مستخدمي المواصلات العامة على وسائل النقل الجماعي التي توفرها الهيئة في تزايد مستمر، نتيجة للجهود التي تبذلها الهيئة لجعل النقل الجماعي الخيار الأمثل والمفضل لدى الجمهور.

وأوضح أنه تم توسعة وتعديل جزئي على خط رقم 116 الذي يربط الشارقة بخورفكان، حتى يصل إلى كلباء، كما تم استحداث خط E311، الذي يربط بين الشارقة ومترو الراشدية، ليصل بذلك عدد الخطوط 19 خطاً، وقد سجل الخط رقم 112 الرابط بين الشارقة وعجمان أعلى معدل لعدد الركاب بين جميع خطوط النقل بين المدن، حيث استقبل 665 ألف راكب بزيادة قدرها 4% على عام 2017، أما أعلى معدل نمو بين الخطوط فكان للخط 309 الواصل بين الشارقة والقوز، حيث بلغ معدل النمو فيه 285%.

وتابع أن الهيئة تعمل على تعزيز النقل الجماعي وخدمة مستخدمي حافلات مواصلات النقل بين المدن، وتلبية احتياجاتهم عبر تقديم خدمات مريحة ومتاحة معظم الوقت في جميع مناطق ومدن الشارقة، حيث تم وضع خطة استراتيجية لتطوير أسطول النقل بين المدن ودعمه بحافلات حديثة باستمرار.

48

مليون راكب استخدموا النقل الجماعي في الشارقة خلال 10 أشهر.