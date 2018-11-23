«طرق دبي» تُسعد سائقي الحافلات العامة برحلة عمرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، أخيراً، رحلة عمرة لـ30 من سائقي الحافلات العامة العاملين لديها في دبي، لإتاحة الفرصة لهم لأداء هذه المناسك الدينية، بهدف رفع الرضا الوظيفي وإدخال السعادة إلى قلوبهم. نُظّمَت رحلة العمرة برعاية شركة «إم إي إم سي»، إحدى الشركات التي تقدم خدماتها لمؤسسة المواصلات العامة.

وقال مدير إدارة الحافلات في المؤسسة، محمد عبدالله آل علي، إن «المبادرة تعتبر جزءاً من المسؤولية المجتمعية خلال عام زايد».

وقال آل علي: «يأتي دعم المؤسسة انطلاقاً من حرص الهيئة على دعم موظفيها وإتاحة الفرصة لهم لتأدية هذه الشعيرة الإسلامية»، وأشار إلى أن الرحلة رافقها فريق عمل يمثل عدداً من موظفي المؤسسة، للوقوف على راحة المعتمرين من سائقي الحافلات، وتوفير متطلباتهم، مثل الإقامة الجيدة في الفندق والمواصلات والمأكل والمشرب، بالإضافة إلى توفير العلماء لتقديم النصح والإرشاد والتعريف بالمناسك.

وأوضح أن الأولوية أعطيت للسائقين المتميزين، الذين لم يسبق لهم الاعتمار من قبل، مع خلو ملفاتهم من حوادث السير والمرور لسنتين متتاليتين، ويتمتعون بحسن السيرة والسلوك.