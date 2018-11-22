"3 أيام من التخفيضات الكبرى" تنطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، اليوم، مبادرة "3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، حيث تقدم العديد من المتاجر المتواجدة في مراكز التسوق خصومات وتخفيضات تصل حتى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية من ضمنها الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، ومنتجات أخرى.

وسيحظى الزوار والمقيمون بفرصة شراء كل ما يحلو لهم بأفضل الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى يوم السبت 24 نوفمبر الجاري. بمشاركة أكثر من 1,500 محل تجاري.

ويعد "3 أيام من التخفيضات الكبرى" من المبادرات التي تندرج تحت التقويم السنوي لقطاع التجزئة، والذي يتضمن المهرجانات التي تعنى بالتسوق، والحملات والعروض الترويجية الموسمية، والتخفيضات الكبرى، والفعاليات ذات الصلة بالتنزيلات، وتجارب وأنشطة حصرية تتعلق بقطاع التجزئة في دبي، مما يساهم في نمو اقتصاد دبي.