4 إماراتيين و«الحسين للسرطان» يفوزون بجائزة «حمدان الطبية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يكرّم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة، الفائزين بجائزة «الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية» بكل فئاتها، يوم 12 ديسمبر المقبل، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات، كما سيقام بالتزامن مع الحفل مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية، الذي يتخذ من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي موضوعاً رئيساً له، بمشاركة الفائزين بجائزة حمدان العالمية الكبرى، وجوائز حمدان للبحوث الطبية المتميزة كمتحدثين رئيسين في المؤتمر.

وأعلنت جائزة «الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية» أسماء 16 فائزاً بجوائز دورتها الـ10، وتشتمل الجوائز على ثلاث فئات، هي فئة الجوائز العالمية وفئة جوائز العالم العربي وفئة جوائز دولة الإمارات، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى مليونين و850 ألف درهم، ومن بين الفائزين هذا العام أربعة إماراتيين، ومركز الحسين للسرطان في الأردن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجائزة أمس في دبي، بحضور المدير التنفيذي للجائزة عبدالله بن سوقات، وعضو مجلس الأمناء الدكتور أحمد الهاشمي، ورئيس اللجنة العلمية للجوائز الدكتور يوسف عبدالرزاق.

وفاز بجائزة شخصية العام لـ«عام زايد»، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقدم الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية والطبية لأكثر من 37 دولة حول العالم.

وفاز بجائزة حمدان العالمية الكبرى، وموضوعها «اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي»، أستاذ طب العظام الجزيئي لصندوق «إيزاك آند روز ناسو» الوقفي، ورئيس قسم طب العظام الجزيئي في كلية بيرلمان للطب، التابع لنظام جامعة بنسلفانيا الصحي، البروفيسور فريدريك كابلان.

فيما فاز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة عن موضوع «أمراض الروماتيزم - المفاصل»، البروفيسور جراهام هيوز، من المملكة المتحدة، وهو رئيس مركز لندن لمرض الذئبة «لندن لوبوس» في مستشفى لندن بريدج.

وفاز بموضوع جراحة العظام، البروفيسور فرانكلين سيم وفريقه الدكتور بيتر روز، والدكتور مايكل يزمسكي، من «مايو كلينيك - مينيسوتا» في الولايات المتحدة الأميركية.

وبالنسبة إلى جائزة حمدان العالمية للبحوث المتميزة عن موضوع «ميكانيكا تقويم العظام»، فقد فاز بها البروفيسور فيجاي غويل من الولايات المتحدة الأميركية، أما عن جائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية، فقد كانت من نصيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سويسرا.

وفاز بجائزة حمدان لأفضل مركز طبي في العالم العربي، مركز الحسين للسرطان في الأردن، الذي يعتبر أكبر منظمة في الأردن مكرسة بالكامل لمكافحة السرطان، حيث يوفر للمرضى البالغين والأطفال الرعاية الشاملة من جميع أنواع السرطان.

ونال جائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي البروفيسور أحمد محمد الحسن من السودان، والبروفيسور قتيبة حامد الهيلي من الشارقة، والدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين من السعودية. وفاز بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في الإمارات قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى دبي.

كما فاز أربعة إماراتيين بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي بدولة الإمارات، هم: الدكتور عبدالوهاب يوسف المهيدب، الذي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليدز في بريطانيا في علوم الجراثيم عام 1974.

والدكتور عبدالرزاق علي المدني، ويعتبر أول طبيب مواطن يتخصص في مجال الغدد الصماء وداء السكري، وله العديد من الإنجازات والإسهامات البارزة في هذا المجال داخل الدولة.

والدكتور عارف عبدالله النورياني، رئيس مركز القلب واستشاري أمراض القلب التداخلية، وللدكتور عارف العديد من الإنجازات في هذا المجال.

وحسين محمد حسين قائد، أول ممرض إماراتي في تاريخ الإمارات ودبي تحديداً، حيث قدم الكثير لخدمة أبناء وطنه.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فاز بجائزة شخصية العام لـ«عام زايد».