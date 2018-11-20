إنشاء خزان للمياه في «الليسيلي» بقدرة تخزينية 60 مليون غالون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد مشروع إنشاء خزان للمياه في منطقة الليسيلي بقدرة تخزينية تبلغ 60 مليون غالون من المياه المحلاة مع الأعمال المرافقة، بموجب عقد تصل قيمته الإجمالية إلى 157 مليون درهم، بهدف زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل إلى 890 مليون غالون.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير، إن المشروع جاء تلبية للنمو المتواصل للطلب على المياه، والوفاء باحتياجات المشروعات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الطموحة، تماشياً مع استراتيجية الهيئة لتأمين احتياطي تخزيني من المياه وتعزيز شبكات نقل وتوزيع المياه ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي.

ويتضمن المشروع بناء خزان مستطيل من الخرسانة المسلحة بسعة 60 مليون غالون سيجري إنشاؤه إلى جانب خزان المياه الموجود الذي تبلغ قدرته التخزينية 120 مليون غالون من المياه المحلاة.

ويتوقع أن يسير المشروع حسب البرنامج المخطط له مسبقاً، والانتهاء من الأعمال الخاصة بإنشاء وتشغيل الخزان خلال 24 شهراً، حيث سترتفع السعة التخزينية الإجمالية للهيئة إلى 890 مليون غالون مقارنة بالسعة الحالية وهي 830 مليون غالون.

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مليون درهم قيمة عقد المشروع.