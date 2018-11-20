«التوطين»: 1.5 مليون عامل فائق المهارة في منشآت القطاع الخاص

المصدر: أشرف جمال – أبوظبيء

كشف تقرير حكومي أن إجمالي عدد العمالة العالية أو الفائقة المهارة التي تعمل لدى منشآت القطاع الخاص بالدولة قارب 1.5 مليون عامل وعاملة، بنسبة 29.8% من إجمالي عدد العمالة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأفاد التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن نحو 3.4% من العمالة تشغل وظائف «مشرعين ومديرين ومديري أعمال»، بينما 7.5% من العمالة تشغل وظائف «دعم مكتبي»، فيما يشغل 25% من العمال والموظفين وظائف ومهناً بسيطة، مقابل أقل من 1% من العمال الماهرين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك.

وتفصيلاً، أفاد تقرير لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن العام الجاري سجّل انخفاضاً طفيفاً في عدد العمالة، عن العام الماضي، موضحاً أن إجمالي عدد العمالة المسجل لدى الوزارة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ خمسة ملايين و26 ألف عامل وعاملة، بينهم أربعة ملايين و541 ألفاً من الذكور، مقابل 484 ألفاً من الإناث، فيما كان إجمالي عدد العمالة المسجلة حتى نهاية ديسمبر 2017 خمسة ملايين و39 ألفاً، بينهم أربعة ملايين و565 ألف عامل ذكر، مقابل 474 ألفاً من العمالة النسائية.

ووفقاً للتقرير فقد حاز قطاع التشييد والبناء ما يقارب 34% من إجمالي العمالة المسجلة لدى الوزارة، حيث ضم مليوناً و703 آلاف عامل وعاملة، تلاه قطاع التجارة وخدمات الإصلاح الذي حاز 22% من العمالة المسجلة لدى الوزارة، بمليون و107 آلاف عامل وعاملة، فيما ضم قطاع الصناعات التحويلية 9.3% من العمالة بإجمالي 468 ألف عامل وعاملة.

وسجّلت العمالة الخاصة بقطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال 12% من إجمالي عمالة القطاع الخاص، بعدد 608 آلاف عامل وعاملة، فيما سجّل قطاع النقل والتخزين والاتصالات 7% بإجمالي 356 ألف عامل وعاملة، ثم قطاع الفنادق والمطاعم 4.7% بعدد 239 ألف عامل وعاملة.

وضم قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى 3% من إجمالي العمالة المسجلة لدى الوزارة، بنحو 157 ألف عامل وعاملة، بينما ضم قطاع الخدمات التعليمية والدراسات 1.8% من العمالة، بإجمالي 89 ألفاً، تلاه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1.7% بعدد 86 ألفاً، ثم قطاع الوساطة المالية بنسبة 1.4%، بعدد 73 ألف عامل وعاملة، فيما سجّلت القطاعات الأخرى نسبة 2.8% من إجمالي عمالة القطاع الخاص، بعدد 140 ألف عامل وعاملة.

وصنّف التقرير حجم العمالة بحسب مستوياتهم المهارية، حيث سجّل عدد العمالة ذات المهارة المحدودة مليونين و406 آلاف عامل وعاملة بنسبة 47.9% من إجمالي العمالة المسجّلة لدى الوزارة، فيما سجّلت العمالة ذات المهارة الفائقة مليوناً و496 ألف عامل وعاملة، بنسبة 29.8%، بينما سجّلت العمالة الاختصاصية 502 ألف عامل وعاملة (10%)، ثم سجّلت العمالة المهنية 439 ألف عامل وعاملة (8.7%)، تلتها العمالة الفنية التي سجّلت 183 ألف عامل وعاملة بنسبة 3.6% من إجمالي العمالة المسجلة لدى الوزارة.

وتضمن التقرير تصنيفاً مهنياً قسّم العمالة المسجلة لدى الوزارة إلى تسعة مستويات مهنية: شمل المستوى الأول 83 مهنة شغلها 173 ألفاً من المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، بنسبة 3.4%، فيما تضمن المستوى الثاني 183 مهنة شغلها 434 ألفاً من الاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، بنسبة 8.6%، بينما تضمن المستوى الثالث 114 مهنة شغلها 305 من الفنيين والمعاونين المهنيين، بنسبة 6% من إجمالي العمالة المسجلة لدى الوزارة.

وبحسب التقرير فإن المستوى المهني الرابع شمل 37 مهنة شغلها 377 ألفاً من موظفي الدعم المكتبي بنسبة 7.5%، وشغل المستوى الخامس، الذي ضم 63 مهنة، 752 ألفاً من عمال الخدمات والمبيعات، كما شغل المستوى السادس، الذي ضم 16 مهنة، 12 ألفاً من العمال الماهرين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك، بنسبة أقل من 1%.

ولفت التقرير إلى أن المستوى المهني السابع، ضم 111 مهنة شغلها مليون و191 ألفاً من الحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين، بنسبة 23.7%، كما ضم المستوى الثامن 63 مهنة، شغلها 516 ألفاً من مشغلي الآلات والمعدات، فيما ضم المستوى المهني التاسع والأخير 55 مهنة، شغلها مليون و267 ألفاً من أصحاب الوظائف والمهن البسيطة، بنسبة 25% من إجمالي عدد العمالة المسجلة بالدولة.

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ملايين و26 ألف عامل وعاملة إجمالي عدد العمالة المسجلة لدى «التوطين» حتى نهاية سبتمبر الماضي.

5 مستويات مهارية للعمالة

قسّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين المهن الواردة بالتقرير إلى خمسة مستويات مهارية للعمال، حيث يشمل المستوى المهاري الأول المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية بمؤهل جامعي كحد أدنى، بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية «علمية وفنية» ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.

ويشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية، فيما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها، فيما يضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة، وتشمل المهن التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة.