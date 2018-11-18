سائقون يطالبون بزيادة دوريات «رافد» لإنجاز تخطيط الحوادث بسرعة أكبر

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

شكا سائقون في إمارة الشارقة تأخر وصول شركة «رافد»، المختصة بتخطيط الحوادث إلى موقع الحادث، بعد تعرض مركباتهم لحوادث مرورية، مشيرين إلى أن التأخير يجبرهم على الانتظار أكثر من ساعة في معظم الأحيان، إضافة إلى تعطلهم عن أعمالهم، وضياع وقتهم دون جدوى.

وأضافوا أن خدمة الشركة، التي حلت بديلاً عن شركة «ساعد» في الشارقة، تقدم خدمات إلكترونية مميزة كثيرة، لكنها تحتاج إلى تحسين سرعة الاستجابة وتحديثها باستمرار، حيث يعانون كثيراً الحصول على التقرير إلكترونياً، وعند طلب الخدمة عبر الموقع تحتاج الدورية إلى وقت طويل حتى تصل لموقع الحادث، مطالبين بزيادة عدد المركبات التابعة للشركة، لإنجاز إجراءات تخطيط الحوادث بسرعة أكبر.

في المقابل، أكدت شركة «رافد» لتخطيط الحوادث أن لديها مراكز خدمة متميزة، وتتم مراقبة الدوريات ومتابعة مؤشرات الأداء لها، لتجويد الخدمات المقدمة للجمهور، لافتة إلى وجود فريق من الخبراء المدربين، الذين يعملون في جميع مناطق الشارقة لخدمة المتضررين والمتسببين في الحوادث، مؤكدة أنها استقبلت العديد من الملاحظات، التي تمت متابعتها لتحقيق أعلى معايير التنافسية المتميزة.

وتفصيلاً، قال محمود سعد إنه تعرض لحادث صدم بسيط أثناء ذهابه لعمله، واضطر إلى الانتظار أكثر من 35 دقيقة لحين وصول دورية «رافد»، واستغرق إنهاء الخدمة أكثر من ساعة و10 دقائق بسبب عدم تجديد ملكية المتضرر، وعطل فني في المعاملة جعل مسؤول الدورية يعيد كتابتها وتعبئة الاستمارة الخاصة بالحادث من جديد، لافتاً إلى أنه اتصل بـ«رافد» مرتين، وفي كل مرة يأخذون فيها البيانات منه من جديد، ما يدل على أن متلقي الاتصال يحتاج إلى التدرب على النظام بشكل أكبر.

وأضاف أنه اضطر للانتظار لمدة تجاوزت الساعة والنصف لحين الانتهاء من المعاملة، مطالباً بتدريب الكوادر على تسهيل إجراءات المتعاملين، وزيادة عدد مركبات الشركة لتغطي الحوادث اليومية.

وذكر المواطن أحمد آل علي أن زوجته تعرضت لحادث في منتصف الليل، واضطر للذهاب إليها من منزله، وأثناء توجهه إليها قام بالاتصال على شركة «رافد»، وأبلغ بمكان وقوع الحادث، حيث وصل إلى مكان الحادث قبل وصول الدورية، مشيراً إلى أنه قام بالتواصل معهم مرة أخرى لاستعجالهم.

وتابع: «بعد وصول الدورية سأله عن سبب تأخره، فكان السبب وجود حادث آخر»، مشيراً إلى أن إجراءات تخطيط الحادث استغرقت أكثر من 15 دقيقة، ما استهلك من وقته كثيراً، خصوصاً أن الوقت كان متأخراً، مطالباً بزيادة الدوريات.

من جهته، أشار سائق من الجنسية الهندية، إسكندر ديباق، إلى أن مركبته تعرضت لحادث صدم متتابع في منطقة الخان، بسبب التوقف المفاجئ لإحدى السيارات، فتواصل مع «رافد» مرتين عبر الهاتف، لكنهم وصلوا إليهم بعد 25 دقيقة.

وتابع أنهم خلال انتظارهم لـ«رافد»، اتصلوا على شخص يملك شاحنة لحمل السيارات (كرين)، لإزالة السيارة المتضررة بشكل كبير من منتصف الطريق، حيث وصل قبل وصول «رافد»، مشيراً إلى أنه بعد تخطيط الحادث، بعث له التقرير في لينك برسالة نصية، وحاول الدخول للحصول على التقرير من خلال اللينك الموجود داخل الرسالة ولم يتمكن من الحصول عليه، فقام بالتواصل مع الشركة، وكان ردهم بأن يقوم بمراجعة شركة التأمين التي يتبع لها المتسبب في الحادث، للحصول على التقرير.

بدوره، أفاد السائق راشد عبدالرحمن، وهو ممن تضرروا من حادث بسيط وقع على طريق المطار، بأن «رافد» وصلوا إليه خلال 30 دقيقة، بعد التواصل معهم لمرات عدة، مشيراً إلى أن تخطيط الحادث تجاوز 20 دقيقة، مناشداً زيادة عدد الدوريات، تجنباً لأي تأخير في إجراءات تخطيط الحوادث المرورية المختلفة.

من جانبه، أكد مدير وحدة «رافد» للحوادث، عبدالرحمن حسن كنون الشامسي، أن توزيع دوريات «رافد»، المخصصة لتخطيط الحوادث، يتم وفق آلية مدروسة وطريقة ممنهجة، وفقاً لكل منطقة، وزمن الوصول لأي حادث يكون بين 15 إلى 20 دقيقة، مشيراً إلى أن هناك فترات قد تشهد نسبة كبيرة من الحوادث المرورية البسيطة، وعليه يكون هناك تأخر لحظي.

وتابع أن الشركة تسعى إلى ألا يزيد زمن وصول الدورية إلى موقع الحادث المراد تخطيطه على ربع ساعة منذ وقت الإبلاغ عنه، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 20 ألف حادث من 15 مايو 2018، وحتى بداية سبتمبر الماضيين.

وأفاد الشامسي بأن «رافد» استقبلت العديد من الملاحظات، التي وصل عددها إلى نحو 20 ملاحظة، وتمحورت جميعها حول عدم وضوح آلية الدفع، والاستفسار عن وقت عمل مراكز خدمة العملاء ومواقعها، إضافة إلى التعديل على تقارير الحوادث، لافتاً إلى أن الشركة استجابت بشكل فوري لهذه الملاحظات.

خدمات

بين مدير وحدة «رافد» للحوادث، عبدالرحمن حسن كنون الشامسي، أن «رافد» تسعى باستمرار إلى تطوير خدمات الشركة، التي تقدمها للمتعاملين من المتسببين في الحوادث أو المتضررين منها، من تلك الخدمات خدمة الرقم المجاني للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، وهو 80072343، وخدمة التطبيق الذكي للإبلاغ عن الحوادث، الذي يمكن تحميله عن طريق كل منصات الهواتف الذكية، إذ يخفض للمتعاملين 50 درهماً من رسوم تخطيط الحادث، في حال طلب الخدمة عبر التطبيق، إضافة إلى خدمة تقديم جميع التقارير والأرقام المرجعية للحوادث بشكل إلكتروني، وعن طريق الرسائل النصية.

«رافد» تسعى إلى ألا يزيد زمن وصول الدورية على ربع ساعة.

شركة «رافد» استقبلت العديد من الملاحظات وعملت على حلها فوراً.