أكاديمية شرطة دبي و«زايد الدولية» تنظمان ندوة «عام زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت أكاديمية شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ندوة حول «رحلة الماء من المالح إلى العذب»، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها المؤسسة تحت عنوان «عام زايد»، بحضور مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد.

وقال بن فهد: «إن الندوة تهدف إلى مناقشة موضوعات مع الجهات المعنية بالتحلية والأمن المائي، لإيصال الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من المتخصصين والمثقفين عبر وسائل الإعلام».

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، من بينها أن الدول العربية تحتاج إلى استراتيجية مشتركة وموحّدة، للتعامل مع قضية الأمن المائي في العلاقات الإقليمية والدولية، داعية إلى ضرورة الرصد المستمر لتطوّر التقنيات الأقل كلفة والأكثر كفاءة عن طريق دعم الدراسات والبحوث الميدانية، ورفع مستوى وعي وثقافة المجتمع، بحيث يكون الإنسان خط الدفاع الأول لترشيد استهلاك المياه والطاقة، والمحافظة على مصادرها من الاستنزاف والتلوّث والتغيّرات المناخية.