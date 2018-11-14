المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أجهزة

تساءل قارئ عن مدى سلامة جهاز تخفيف الوزن المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والمزوّد بأجهزة استشعار تعمل باللسعات الكهربائية، أو ربما بالاهتزازات، تستعملها نوادٍ رياضية مرخصة في الدولة.

غرامة

تساءل سكان في إمارة الشارقة عن مدى قانونية الإجراء الجديد الذي اتخذته هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وذلك بإضافة 100 درهم على قيمة الفاتورة في حال عدم الدفع خلال أسبوع من تاريخ إصدارها، ومن غير معرفة العميل.

برج

لفت سكان في برج بجزيرة الريم في أبوظبي، إلى استغلال شباب الساحة المحيطة بالبرج المطّلة على البحر، للسهر وإحداث فوضى وإزعاج كبيرين، ما يتطلب تشديد الرقابة والأمن في المنطقة.

إشارة

دعا سائقون إلى ضرورة توفير إشارة ضوئية في نهاية جسر الريم المتجه للنادي السياحي في أبوظبي، وذلك في ظل أعمال الصيانة التي يشهدها شارع النادي (شارع السلام)، تفادياً للحوادث المرورية، وحفاظاً على الأرواح.

قطط

طالب سائقون بلدية دبي بتنظيم حملات توعية خاصة بالقطط السائبة، في ظل انتشار حوادث دهسها بشكلٍ مستمر في الشوارع، بالإضافة إلى لجوء البعض لإطعامها، ما يضاعف من مناطق تجمعها.

عرض

شكت متسوقة موقع أدوات تجميل لعلامة تجارية معروفة، قدمت عرض شراء منتجات بـ200 درهم، يشمل الحصول على عينات من المنتجات المطلوبة نفسها مع الإعفاء من رسوم التوصيل، إلا أنها فوجئت بطلب المندوب مبلغ التوصيل، وتسلمت المنتجات دون العينات المجانية، وتبين لها بعد الشكوى أنها ليست الزبونة الأولى التي تواجه هذه المشكلة، ووُعدت بحل المشكلة، ومرت 10 أيام على الشكوى ولا جديد يذكر.

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