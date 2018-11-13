17 ألف مولود مواطن في أبوظبي العام الماضي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن عدد المواليد الأحياء المواطنين في أبوظبي العام الماضي، بلغ 17 ألف مولود بنسبة 43.2% من إجمالي المواليد الجدد في الإمارة، الذين بلغ عددهم 39.4 ألف مولود، فيما بلغ عدد حالات الوفيات في أبوظبي العام الماضي 3262 حالة وفاة، من بينها 1162 حالة وفاة بين المواطنين، فيما انخفض معدل الوفيات من 5.2 حالات لكل 1000 من السكان المواطنين عام 1977، إلى حالتين لكل 1000 من السكان المواطنين عام 2017.

وقال المركز في تقرير أصدره، أمس، بعنوان «إحصاءات المواليد في أبوظبي 2017»، إن عدد الذكور من المواليد المواطنين بلغ 104.8 ذكور، مقابل 100 أنثى مواطنة عام 2017، مشيراً إلى أن عدد المواليد المواطنين من الذكور فاق عدد الإناث خلال السنوات الـ10 الماضية.

وقال المركز إن 56% من المواليد المواطنين الجدد مولودون في منطقة أبوظبي، بعدد إجمالي 9501 مولود، في حين كانت نسبتهم في العين 40.2%، بإجمالي 6816 مولوداً من إجمالي المواليد المواطنين، بينما المتبقون مولودون في الظفرة.

ووفقاً للمركز سجل أكتوبر من عام 2017 العدد الأكبر من المواليد المواطنين، بينما سجل فبراير الحد الأدنى من المواليد المواطنين.

ووفقاً للتقرير بلغ معدل الخصوبة العام (أي المواليد لكل 1000 من الإناث المواطنات في الفئة العمرية بين 15 و49 عاماً)، 113.9 مولوداً مواطناً، مقابل 34.1 لدى الإناث غير المواطنات، أي أن كل 1000 مواطنة في سنّ الإنجاب بين 15 و49 عاماً أنجبن 113.9 مولوداً حياً، بينما أنجبت كل 1000 سيدة غير مواطنة في سن الإنجاب 34.1 مولوداً حياً، فيما بلغ معدل الخصوبة الكلي لدى المواطنات 3.7 مواليد، مقابل 0.9 مولود لدى غير المواطنات خلال العام الماضي.

ووفقاً للتقرير سجل إجمالي عدد المواليد في الإمارة زيادة بلغت 46% خلال 10 سنوات، حيث بلغ عدد المواليد نحو 26.9 ألف مولود خلال عام 2007 ليرتفع إلى 39.4 ألف مولود العام الماضي.

وأوضح مركز الإحصاء أن عدد المواليد الأحياء في الإمارة تضاعف ثلاث مرات خلال الفترة ما بين 1977 و2017، لتبلغ نسبة الزيادة خلال هذه الفترة 314%.

وذكر تقرير «إحصاءات الوفيات 2017» أن عدد حالات الوفيات في أبوظبي العام الماضي بلغ 3262 حالة وفاة، من بينها 1162 حالة وفاة بين المواطنين، بينها 713 حالة من الذكور، فيما بلغ عدد حالات الوفاة بين غير المواطنين 2100 حالة، بينها 1518 حالة للذكور.

وبلغ معدل الوفيات لكل 1000 من السكان 1.1 حالة وفاة، وبلغ المعدل بين المواطنين حالتي وفاة، مقابل 0.9 حالة بين غير المواطنين، وبلغ معدل وفيات الرضع عند المواطنين 7.7 حالات لكل 1000 مولود حي، بمعدل 8.8 للذكور، و6.3 للإناث، وبلغ معدل وفاة الأطفال المواطنين دون الخامسة 9.1 حالات لكل 1000 .

كما بلغ معدل وفاة الأطفال المواطنين حديثي الولادة ست حالات لكل 1000 مولود حي، مقابل 4.3 حالات بين غير المواطنين.

وكشف التقرير أن نسبة حالات الوفاة لدى غير المواطنين أعلى بـ93% من حالات الوفاة لدى المواطنين، كما بلغت نسبة حالات الوفيات لدى الذكور أعلى من الإناث بمعدل 2.2 للذكور، وحالة وفاة واحدة للإناث.

وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للسكان المواطنين 78.2 سنة، وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور المواطنين 76.4 عاماً، وارتفع ليصل إلى 80.2 عند الإناث المواطنات.

• إجمالي عدد المواليد في إمارة أبوظبي سجل زيادة بلغت 46% خلال 10 سنوات.