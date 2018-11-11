«كهرباء دبي» ترسي عقد إنشاء خزانين للمياه في النخالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد مشروع إنشاء خزانين للمياه في منطقة النخالي، بقدرة تخزينية تبلغ 120 مليون غالون من المياه المحلاة مع الأعمال المرافقة، بموجب عقد تصل قيمته الإجمالية إلى 288 مليون درهم، بهدف زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي، لتصل إلى 1010 ملايين غالون.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتلبيةً للنمو المتواصل للطلب على المياه، والوفاء باحتياجات المشروعات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الطموحة، وتماشياً مع استراتيجية الهيئة لتأمين احتياطي تخزيني من المياه، وتعزيز شبكات نقل وتوزيع المياه، ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي.

ويتضمن المشروع بناء خزانين مستطيلين من الخرسانة المسلحة، بسعة 60 مليون غالون لكل منهما في منطقة النخالي بدبي.

ويتوقع أن يسير المشروع حسب البرنامج المخطط له مسبقاً، والانتهاء من الأعمال الخاصة بإنشاء وتشغيل الخزانين خلال 24 شهراً، حيث سترتفع السعة التخزينية الإجمالية للهيئة إلى 1010 ملايين غالون، مقارنة بالسعة الحالية وهي 830 مليون غالون، والتي يتوقع أن ترتفع إلى 890 مليون غالون، بعد دخول المرحلة الثالثة من خزان اللسيلي، بسعة 60 مليون غالون، الخدمة بعد 24 شهراً.