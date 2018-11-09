بلدية دبا الفجيرة تصادر نصف طن مواد غذائية وتجميلية فاسدة

المصدر: سمية الحمادي ـ دبا الفجيرة

صادرت بلدية دبا الفجيرة 519 كيلوغراماً من مواد فاسدة، بينها 384 كيلوغراماً مواد غذائية، و35 مواد تجميلية واستهلاكية منتهية الصلاحية، و100 كغم من مادة النسوار المحظور بيعه وتداوله، كما أغلقت سبع منشآت لعدم تجديد الرخص التجارية، وبلغ عدد المحال التي تم تفتيشها خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين 1316 محلاً في مدينة دبا، وتم تحرير 266 مخالفة سوء حفظ وتخزين، وعدم وجود تواريخ صلاحية على بعض المنتجات والمنظفات، وعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، وإنذار 165 محلاً.

ونفذت البلدية زيارات تفتيشية مفاجئة ودورية على جميع المحال والأسواق في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها، للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الصحية واتباع القوانين.

وأكد مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن اليماحي، أن البلدية تشدّد رقابتها على الأسواق، وتتخذ عدداً من الإجراءات لردع المخالفين، تجنباً للمخاطر التي قد تتسبب في الإضرار بسلامة المجتمع، وتلحق أضراراً بالصحة والسلامة العامة، من خلال برامج تفتيشية ورقابية شاملة، بالإضافة إلى حملات التوعية في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توعية العاملين والجمهور في هذه القطاعات.

وشدّد على أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الرادعة في مواجهة المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.