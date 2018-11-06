توفير محطات شحن السيارات الكهربائية في مراكز شرطة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتوفير محطات «الشاحن الأخضر» للسيارات الكهربائية في المباني التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، لخدمة مراجعي مراكز الشرطة، إضافة إلى المركبات الكهربائية التابعة لشرطة دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير: «تدعم المذكرة جهودنا المشتركة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، ومستهدفات خطة دبي 2021، التي ترمي إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومستدامة، حيث أطلقنا مبادرة (الشاحن الأخضر) عام 2015 لإنشاء البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية ضمن مبادراتنا الذكية».

وأضاف أن الهيئة تهدف من خلال المذكرة إلى توفير محطات «الشاحن الأخضر» في جميع المباني التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، لترسيخ دعائم الاستدامة، وإشراك أفراد المجتمع في جهود حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيعهم على استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي ترمي إلى تعزيز التنمية المستدامة والعمل على إيجاد اقتصاد منخفض الكربون، وتشجيع استخدام تقنيات الطاقة النظيفة، بما فيها المركبات الكهربائية، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021.

من جهته، قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إن المذكرة من شأنها دعم توجهات شرطة دبي في التحول التدريجي إلى الدوريات الصديقة للبيئة، وهذا بدوره يدعم التوجهات الحكومية في أن تكون مدينة دبي منصة عالمية يحتذى بها في مجال المحافظة على البيئة والمياه والطاقة، وتقديم أفضل الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأشار إلى أن شرطة دبي تحرص على تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأطلقت عدداً من المبادرات، من بينها «شرطة بلا كربون»، إضافة إلى سعيها للحفاظ على البيئة والإسهام في توسيع الرقعة الخضراء، من خلال مبادرة زراعة مليون شجرة، وترشيد استهلاك الطاقة في مرافقها ومبانيها، واستخدام دوريات صديقة للبيئة في مهام العمل الشرطي، والعمل على نشر ثقافة خفض انبعاثات الكربون لدى الموظفين، وتحسين مستويات الصحة المهنية والسلامة العامة، واستخدام التقنيات اللازمة للحدّ من مستويات الضجيج الناجمة عن وسائط النقل، واعتماد التوجه المستدام في منشآتها الهندسية الجديدة، مؤكداً أن كل تلك الجهود تتم عبر تطبيق أفضل الممارسات الرائدة عالمياً، والتي تزوّد مجتمع دبي بالحلول البيئية المستدامة.

200 محطة «شاحن أخضر»

انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تركيب 200 محطة «شاحن أخضر» للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي، لتشجيع المتعاملين على استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، حيث توفر الهيئة شحناً مجانياً للسيارات الكهربائية المسجلة في خدمة «الشاحن الأخضر» حتى نهاية عام 2019.