تمديد خصم الـ30% على سداد المخالفات المرورية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

مددت شرطة رأس الخيمة، فترة الخصم على سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 30% اعتباراً من اليوم إلى 30 من نوفمبر الجاري، وذلك حرصاً على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الجمهور تزامناً مع عام زايد الخير.

وقال القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي، إن خصم يشمل مخالفات بدل حجز المركبات والرادارات، التي مضى عليها 81 يوماً منذ تاريخ تحريرها، مؤكداً أنه تم تمديد خصم تسديد المخالفات المرورية المتراكمة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض سلطة القانون لضبط أمن الطرق، وضمن مبادرات الشرطة الهادفة إلى إسعاد جميع المتعاملين بكافة شرائحهم تحفيزاً لهم نحو الامتثال لقانون السير والمرور.

وأضاف أن قرار التمديد يمكن من تترتب عليهم مبالغ كبيرة جراء تراكم المخالفات، من تسوية أوضاعهم.